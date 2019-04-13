لبنان الحر

أكّد وزير ​الاتصالات​ السابق ​بطرس حرب​، أنّنا "كنا نعلم بأن الإنترنت سيغلب ​الهاتف​ وكنّا نتوقع انخفاض عوائد الهاتف في ​لبنان​"، مشيراً في حديث تلفزيوني إلى أنّنا نرى بأن تخفيف أسعار الإنترنت والاتصالات قد يكون حلاً مناسباً لدفع المواطن لاستعمال التلفون والإنترنت أكثر.

صوت لبنان

أكّد المرشح عن دائرة ​طرابلس​ الفرعية ​مصباح الأحدب،​ أنّه "عندما خاضوا الانتخابات كانوا يضعون تسعيرة 200 و300 ​دولار​ للصوت اايوم أصبح بـ 20 الف ليرة".

radio orient

أكّد عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ ​حسين الحاج حسن،​ أنّ التدبير الجديد لوزير الاتصالات ​محمد شقير​ بإلغاء الـ 60 دقيقة المجانية للخطوط الثابتة لم يلق قبولا بـ​مجلس الوزراء​، مشيراً إلى وجود عدّة وسائل أخرى لرفع إيرادات الخزينة من ​قطاع الاتصالات​ دون المس بالمواطنين، ومنها ضبط النفقات التشغيلية والاستثمارية.

اذاعة النور

أكّد عضو تكتل لبنان أولًا آلان عون، أنّ الوقت الحالي يتطلّب أن نكون جميعاً على قدر المسؤولية لإنقاذ البلد، مشيراً في حديث تلفزيوني إلى أننا "نحرص للحفاظ على حقوق الناس وعلينا التدرج بالاقتراحات المعروضة، فليس بالضرورة أن تطال الاقتراحات المواطن ولم نصل بعد كما يتم تشييعه للمس برواتب الموظفين".

صوت المدى

أكّد النائب ​إبراهيم كنعان،​ أنّ "موقفنا كان واضحاً خلال زيارتنا في ​واشنطن​ من أنّ تعزيز منطق الدولة يكون بدعم الوحدة الوطنية التي تؤمّن الحماية للمؤسسات الدستورية".