"الجمهورية" قُتل 20 شخصاً على الأقل وأصيب 48 آخرون بجروح أمس، في تفجير انتحاري تبنّاه فرع من حركة طالبان الباكستانية واستهدف سوقاً للخضار في مدينة كويتا جنوب غرب باكستان.

"الجمهورية" عيّن الزعيم الكوري الشمالي كيم هونغ أون، كيم يونغ نام، رئيساً فخرياً للبلاد وهو رجل كانت الولايات المتحدة فرضت عليه عقوبات.

"الشرق الاوسط" تقاعد الجدل والتوتر السياسي حول سياسات الادارة الاميركية تجاه المهاجرين وكشفت عن خلاف بين البيت الابيض والأمن الداخل حول نقل المهاجرين الى المدن المحمية.

"الشرق الاوسط" دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الحزب الديمقراطي والسياسي في الكونغرس، إلى التّوقف عن معارضة السياسات التي تقدمها إدارته لإنهاء حالة الجدل في بناء الجدار الحدودي.

"الشرق الاوسط" قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، خلال جلسة لبحث العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، إنّه إذا قامت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بتسلّم منظومة الصواريخ الروسية "إس 400" فلن تحصل على المقاتلات الأميركية "أف 35"، كما ستعرِّض نفسها لعقوبات محلية، وأضاف أنّه سبق وحذّر الجانب التركي وجهاً لوجه وأنّه يكرر التحذير مجدداً من مغبّة هذا الأمر.

"الشرق الاوسط" إندلعت مشادة كلامية حادة أمس، بشأن الإبادة الأرمنية بين وزير الخارجية التركية مولود تشاويش أوغلو، والنائب الفرنسية عن حزب الجمهورية إلى الأمام صونيا كريمي، خلال اجتماع للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي في تركيا.