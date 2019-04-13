"الشرق الأوسط" قالت مصادر إنّ وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ستبقى بمعنى أو آخر على أكثر من 400 جندي شرق الفرات وفي قاعدة التنف، وتضغط واشنطن على حلفائها الأوروبيين والإقليميين للبقاء على عمليات التحالف جواً والانتشار البري، لكن حلفاءها طرحوا على واشنطن سلسلة من الأسئلة تتعلق بحجم المساهمة العسكرية المطلوبة، ومدى الالتزام الميركي بالبقاء بسوريا.

"الشرق الأوسط" أعلن أكراد سوريا الخميس، التّوصل إلى اتفاق مع بغداد لإعادة نحو 31 ألف علراقي من مخيمات شمال شرقي سوريا، فيما تسلّمت السلطات العراقية ما لا يقلّ عن 400 عنصر من تنظيم (داعش).

"الشرق الأوسط" قال مسؤول كردي سوري أنّ جهود إبرام اتفاق سياسي بين السلطات التي يقودها الأكراد في سوريا، والحكومة في دمشق متعثّرة، وألقى باللوم على روسيا حليفة الرئيس بشّار الأسد.

"الشرق الأوسط" قالت مصادر في المعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية، إنّ ثلاثة من عناصر الجيش السوري قُتلوا في تفجير عبوة ناسفة زرعت على الطريق في ريف درعا الشمالي الغربي.

"الجمهورية" أعلن الأمن الجزائري، أمس، توقيف مجموعة إرهابية مسلّحة كانت تخطط لأعمال إجرامية خلال التظاهرت، وأشار إلى أنّ هذه الخلية الإرهابية تضم أجانب ولديها مخططات إرهابية تهدف لإزكاء التوترات، وكان آلاف المتظاهرين نزلوا إلى شوارع العاصمة الجزائرية ومدن أخرى في أوّل جمعة منذ أن تقلّد عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة بالنيابة، وإعلانه يوم 4 تموز المقبل موعداً للانتخابات الرئاسية.

"الجمهورية" تظاهر آلاف الموريتانيين أمس، في نواكشوط بدعوة من المعارضة للمطالبة بتدابير تضمن شفافية الانتخابات الرئاسية في حزيران.

"الجمهورية" أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزّة، أنّ فتى فلسطينياً قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات اندلعت بعد ظهر أمس، خلال احتجاجات مسيرة العودة قرب الحدود مع إسرائيل في شمال القطاع.

"الجمهورية" أعلن الجيش المصري نجاح قوات الأمن في إحباط هجوم إرهابي كن مُعداً لإستهداف نقطة التفتيش الأمني في عيون موسى.

"الجمهورية" قال الفريق أوّل عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي، إنّ إزاحة الرئيس السوداني عمر البشير ليست إنقلاباً. وأكّد المجلس العسكري أنّه لن يسلّم الرئيس عمر البشير، المطلوب بمذكرتي توقيف من المحكمة الجنائية الدولية إلى الخارج، مشيراً إلى أنّه لا يزال محتجزاً من دون أن يحدد مكانه.