النهار/ سابين عويس

عرضت الوسائل الأميركية المطمئنة إلى الرئيس نبيه بري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وأشارت إلى أنّ الوفد البرلماني اللبناني لمس خلال زيارته إلى واشنطن مستوى المتابعة الأميركية للاوضاع اللبنانية، وتأكيد الحرص الاميركي على الاستقرار في لبنان، وعلى استمرار الدعم لمؤسساته ولا سيما العسكرية، والتشديد على أنّ حاكم المصرف المركزي خط أحمر من حماية الاستقرار النقدي وتحصينه. ولفتت إلى أنّ النقد اللبناني رأى أن كل ما تردد عن توجه اميركي لعرض عقوبات على حلفاء حزب الله وتحديداً على الرئيس نبيه بري هو أمر غير صحيح.

الأخبار/ محمد وهبي

تناول سياسة مصرف لبنان، وقال: منذ نحو ربع قرن، يدور اقتصاد لبنان في حلقة مفرغة من السياسات التي يقررها مصرف لبنان، بشخص حاكمه رياض سلامة. غالبية السلع المستهلكة في لبنان هي مستوردة، وثمنها يُدفع بالدولارات التي يستجلبها مصرف لبنان عبر أدوات مثل الفائدة. يُنتِج هذا المسار نمواً كبيراً في أرقام القطاع المصرفي، من دون أن يكون تضخّم هذه الأرقام إيجابياً على الدوام. في المقابل، تؤدي سياسات مصرف لبنان إلى خنق الاقتصاد، إذ لا استثمارات تخلق فرص عمل جديدة أو تزيد الصادرات!

البناء/ محمد حمية

قال انه بعد حقبة طويلة اتسمَت بالنزاع السياسي بين حركة أمل والتيار الوطني الحر، يتجه الطرفان للانتقال من مرحلة «لهدنة الى بناء تحالف سياسي. أما السبب الرئيس للتوجه الجديد، فهو المخاطر الخارجية المحدقة بلبنان والضغط الاقتصادي والمالي على الدولة بكاملها إنْ على رئيس الجمهورية اوعلى حزب الله ومؤخراً على حركة أمل ورئيسها نبيه بري، فوجدت الأطراف الثلاثة نفسها مضطرة لإيجاد شبكة تحالفات تستطيع ادارة البلد ودعم العهد ورفع إنتاجيته، ما يؤدّي الى تحقيق هدفين:تهيئة البيئة الوطنية لمجابهة النيات الاسرائيلية لتشريع سيطرتها على الأراضي اللبنانية بدعم أميركي والقرصنة على حقوق لبنان في النفط والغاز، وتمتين الوضع الداخلي ما يؤدّي الى التفاوض السهل مع سورية وفتح خطوط التواصل السياسية والجغرافية بين لبنان وسورية والأردن من جهة وبين لبنان وسورية والعراق من جهة ثانية. وبالتالي تنظيم عودة آمنة وسريعة للنازحين السوريين.

الديار/ ايمن عبدالله

تناول الحديث عن عقوبات أميركية على رئيس حركة أمل الرئيس نبيه بري، وقال: المتابع لمسار ما يفعله رئيس المجلس النيابي يعلم بأن لا مكان للصدف في عالم السياسة، وما حكي عن عقوبات محتملة يأتي في سياق الاهداف الجديدة التي تسعى ادارة دونالد ترامب لتحقيق. وقيل ان المعلومات التي نُشرت عن احتمال تعرض بري لعقوبات أميركية مصدرها خليجي بحت اعتراضا على حراك رئيس المجلس في قطر، ولكن هذه المعلومات لا تُقنع حركة أمل بحسب مصادر قريبة منها، اذ تشير المصادر الى أن كل ما يحصل يأتي في سياق مخطط أميركي لمحاولة ضرب علاقة بري بحزب الله وإيران على حد سواء.

الديار / دوللي بشعلاني

ذكرت بان قبرص اعترفت ضمناً بالخطأ الذي ارتكبته خلال تسرّعها وتوقيعها اتفاقية مع العدو الإسرائيلي، حول الحدود البحرية بعد أن حدّد لبنان معها شفهياً حدوده البحرية ووقع في خطأ بين النقطة 1 والنقطة 23، ما جعل الرقعة التي تفصل بينهما موضع أطماع إسرائيلية للإستيلاء عليها. وقالت: يُمهّد موقف قبرص الذي ابلغه وزير الطاقة القبرصي للمسؤولين اللبنانيين الى إمكانية تسهيل التوصّل الى حلّ للنزاع البحري بين لبنان والعدو الإسرائيلي على الرقعة البحرية التي تبلغ مساحتها نحو 860 كيلومتراً مربّعاً، وتلامس البلوكات اللبنانية البحرية 8 و9 و10.

اللواء/ غطاس صعب

تحدث عن زيارات مرتقبة لعدد لا يستهان به من الوزراء إلى دمشق، وقال:تتحدث معلومات أخرى عن مفاجآت في هذا الصدد سيكون لها وقعها السلبي على صعيد التضامن الحكومي، إذ هناك من يشير إلى أنّ بعض الوزراء وضعوا رئيس الحكومة في صورة زياراتهم بينما يقول أحد الوزراء في مجالسه إنّ حزبًا بارزًا وأساسيًّا وحليفًا لدمشق وطهران هو من يحرّك هذه الزيارات والتي ستمتد لاحقًا إلى إيران على خلفية توقيع عقود تعود بالفائدة على البلدين في حقول خدماتية واجتماعية، إنّما ذلك إذا استمر وتخطى المرسوم له سيؤدي إلى اهتزاز الحكومة وشرذمتها وهذا ما يدركه رئيسها سعد الحريري تحديدًا الذي يحاول تدوير الزوايا قدر الممكن.