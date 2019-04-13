روسيا اليوم

لافروف: واشنطن فقدت قدرتها على المنافسة الشريفة

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنّ الولايات المتحدة بممارساتها وعقوباتها ضد الدول التي لا تدور في فلكها، إنما باتت عاجزة عن المنافسة بنزاهة في المجال الاقتصادي. وقال لافروف خلال لقاء مع طلاب الأكاديمية الدبلوماسية في موسكو، إنّ "الولايات المتحدة ما تزال قوة رائدة، لكن دورها أخذ في الانحسار، إذ هناك اقتصادات كاقتصادات الصين والهند ودول ومناطق أخرى آخذة بالازدهار، والاقتصاد الأمريكي كما نرى خلال الأعوام الماضية لم يعد قادرا على المنافسة بنزاهة".

روسيا اليوم

اجتماع دولي في السويد لبحث الدعم السياسي والمالي لـ "الأونروا"

استضافت العاصمة السويدية ستوكهولم، حواراً استراتيجياً لبحث سبل حشد الدعم السياسي والمالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا". وأكد المجتمعون في ستوكهولم استمرار دعم الوكالة، وشدّدوا على أهميّة البرامج التي تقدّمها كعنصر لتحقيق التنمية، والاستقرار، والأمن في المنطقة وأهميتها أيضاً في توفير الحماية وتحقيق التنمية المستدامة لما يزيد عن 5.4 مليون لاجئ فلسطيني في جميع مناطق العمليات. وعبّر البيان عن دعم المشاركين في الاجتماع لمناشدة الوكالة المجتمع الدولي، بتجديد التزامه بتقديم الدعم السياسي والمالي للأونروا خلال العام 2019.

روسيا اليوم

مندوب السودان ينقل تطمينات المجلس العسكري الانتقالي للمجتمع الدولي

أكّد مندوب السودان لدى الأمم المتحدة عمر دهب، لمجلس الأمن الدولي، استعداد المجلس العسكري الانتقالي للتعاون مع المجتمع الدولي خلال الفترة الانتقالية والتزامه بجميع الاتفاقيات السارية. وفي كلمة ألقاها أمام المجلس ليوضح التطورات الأخيرة للوضع في السودان منذ صباح 11 نيسان الجاري، أعلن المندوب السوداني أنّ تلك التطورات أفضت إلى اتخاذ المجلس العكسري الانتقالي قراراته بعزل الرئيس عمر البشير، وتعطيل العمل بالدستور وحلّ المجلس الوطني ومجالس الولايات، وحلّ الحكومة المركزية والحكومات المحليّة وإعلان حالة طوارئ لمدة 3 أشهر.