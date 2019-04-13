الوكالة الوطنية للإعلام

عون لوفد أميركي: نرفض جعل مزارع شبعا وتلال كفرشوبا تحت سيادة إسرائيل ومن حقنا استعادتها بكل السبل المتاحة

أكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أنّ "قسماً من هضبة الجولان السورية المحتلة يضم أراضي لبنانية وهي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا التي يرفض لبنان رفضاً قاطعاً جعلها تحت السيادة الإسرائيلية، ومن حقه العمل على استعادتها بكل السبل المتاحة".

وإذ أكّد الرئيس عون "التزام لبنان الكامل بتطبيق القرار 1701"، نوّه بـ"التعاون القائم بين الجيش اللبناني وقوّة "اليونيفيل"، ما حقق استقرارا على طول الحدود الجنوبية ما زال قائما منذ 13 عاما". كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله وفدا أميركياً، ضم الوفد الذي أتى إلى لبنان في زيارة للاطلاع على أوضاعه وعلى موقف الدولة اللبنانية من التطورات الأخيرة، لا سيما في مجال معالجة أزمة اللاجئين السوريين، كل من: نائب رئيس مؤسسة الأمم المتحدة بيتر ييو وأعضاء من الكونغرس الأميركي آدم كيزينجر، فسنت كونزاليز وكلاهما من لجنة الشؤون الخارجية، وتوم غرافيس من لجنة الاعتمادات في الكونغرس الأميركي.

وكالة الأناضول

برلين: السودان بحاجة إلى حلّ سلمي يلبّي رغبة الشعب

قال الناطق باسم الخارجية الألمانية، كريستوفر برجر، إنّ هناك حاجة إلى حل سلمي للأزمة في السودان يلبّي رغبة الجمهور في التغيير السياسي. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده برجر، في العاصمة الألمانية برلين. وأشار برجر إلى أنّ بلاده تراقب عن كثب التطورات في السودان. وأضاف "ندعو جميع الأطراف إلى التصرّف بحذر، لأن هناك حاجة لحل سلمي للأزمة في السودان يعكس رغبة الشعب في التغيير السياسي". وأشار إلى أن من المهم أن تجري المظاهرات سلميا في السودان، وأن لا يُستخدم العنف ضد المتظاهرين. وأكد أن ألمانيا وشركاءها في الاتحاد الأوروبي يدعمون مطالب الشعب السوداني بالتغيير السياسي.

وكالة أنباء رويترز

ترامب يعلن النصر بعد رفض المحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع قوات أمريكية

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفض المحكمة الجنائية الدولية بالإجماع طلباً للتحقيق مع قوات أمريكية في مزاعم إرتكاب جرائم حرب في أفغانستان بأنه "انتصار دولي كبير". لكن الرئيس الأمريكي، حذّر المحكمة من السعي لمقاضاة إسرائيليين أو أمريكيين بعد شكوى رفعها الفلسطينيون، تدعو المحكمة لفتح تحقيق بشأن إسرائيل. وذكر ترامب في بيان "هذا انتصار دولي كبير ليس فقط لهؤلاء الوطنيون، بل أيضا لسيادة القانون". وأضاف الرئيس الأمريكي في بيانه "نحن نرحب بهذا القرار، ونكرر موقفنا بأن الولايات المتحدة تلزم المواطنين الأمريكيين بأعلى المعايير القانونية والأخلاقية".

وكالة أنباء شينخوا

تقارير: محكمة روسية تأمر بوضع مستثمر أمريكي تحت الإقامة الجبرية

ذكرت وسائل الإعلام الروسية، إنّ محكمة روسية أصدرت حُكماً بوضع مايكل كالفي، المؤسس لصندوق بارينج فوستوك الاستثماري الخاص، قيد الإقامة الجبرية. ومن المقرر أن يظل كالفي قيد الإقامة الجبرية حتى 13 نيسان الجاري، حيث من المنتظر في المستقبل القريب أن يتمّ تقديم التحقيق إلى المحكمة مع الطلب بتمديد الإقامة الجبرية. ووفقاً لقرار المحكمة الروسية، فإن كالفي لن يكون في وسعه مغادرة محل إقامته دون إذن من المحققين، كما أنه ممنوع من التواصل مع أحد باستثناء أقاربه ومحاميه وحراسه.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الاتحاد الأوروبي يتّخذ إجراءات ردّية على تهديدات ترامب

وضعت المفوضية الأوروبية، قائمة بواردات أمريكية تصل قيمتها إلى 20 مليار يورو، حيث قد يتم فرض رسوم جمركية عليها، وفقاً لدبلوماسيين، بعد نزاع بين الجانبين بشأن دعم صناعة الطائرات. وستكون إجراءات الاتحاد الأوروبي، مرتبطة بالشكوى التي قدّمها التكتل إلى منظمة التجارة العالمية، بشأن دعم شركة "بوينغ" الأمريكية لصناعة الطائرات. هذا ويتم انتظار لجنة التحكيم لتقوم بتعيين القيمة النهائية لإجراءات الرّد المحتملة.