لبنان الحر

ترأس وزير العدل ​ألبرت سرحان​ لجنة ​القضاة​ المتابعة للانتخابات الفرعية التي تجري في ​مدينة طرابلس​.

صوت لبنان

رعت السيدة كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ورئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، حفل إطلاق مشروع "ريو- بيروت: طريق نحو مدينتين"، في القصر البلدي في ريو دي جانيرو، بحضور قنصل لبنان العام في ريو دي جانيرو الدكتور أليخاندرو بيطار، رئيس بلدية ريو دي جانيرو السيد مارسيلو كريفيلا، وعدد من أعضاء الجالية اللبنانية في البرازيل وفعاليات المنطقة.

radio orient

دعت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن الطرابلسيين إلى "المشاركة في الانتخابات حتى لو لم يرغبوا بالالتزام بأي مرشح، وهذا مؤشر على النظام الديموقراطي في لبنان. وترأست الوزيرة ريا الحسن اجتماعاً أمنياً بحضور محافظ الشمال رمزي نهرا وممثلي الأجهزة الأمنية في الشمال.

اذاعة النور

أكد البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، على أنه لا يمكن القبول بحرمان الفلسطينيين من دولة خاصة بهم ومن عودة اللاجئين إلى أراضيهم الأساسية.

صوت المدى

تابع رئيس الجمهورية ​العماد ميشال عون​ سير العملية الانتخابية في ​طرابلس​ وتلقّى سلسلة تقارير من ​الأجهزة الأمنية​ المعنيّة حول نسبة الإقبال على الاقتراع، إضافة إلى الأوضاع الأمنية التي ترافق الانتخابات. وشدّد الرئيس عون على "ضرورة توفير الأجواء المناسبة لإنجاز العملية الإنتخابية بهدوء، وتوفير كلّ التسهيلات أمام المواطنين لممارسة حقّهم الديمقراطي".