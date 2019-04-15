النهار/ روزانا بو منصف

أشارت إلى أن زوار العاصمة الأميركية لفتوا إلى أن رسائل الاستقرار التي أثارها المسؤولون الأميركيون، تشدد إقران الأقوال بالأفعال في الكلام عن الإصلاحات البنيوية التي أظهر الأميركيون حرصهم على حصولها كونها حيوية للقطاعات الاقتصادية وممهدة لمساعدة لبنان من الولايات المتحدة، بما في ذلك الإصرار على إنشاء الهيئات الناظمة والمجالس التي تؤمن الاستمرار. وقالت إن الكرة الآن في الجانب اللبناني ولدى الأفرقاء جميعاً، ولا يستطيع أحد التلطي وعدم معرفة ما هو مطلوب من لبنان.

الجمهورية/ جوني منير

اعتبر أن الانتخابات الفرعية في طرابلس أظهرت انعدام الثقة بالطبقة السياسية الحاكمة، كاشفاً عن وجود مناقشات هادئة بين القوى السياسية حول طريقة تعديل قانون الانتخابات يجمع بين مصالح الطبقة السياسية والتبدلات الحاصلة على مستوى الشارع.

الديار/ فادي عيد

قال إن رئيس الحكومة سعد الحريري عازم على السير في التسوية الرئاسية بينه وبين "التيار الوطني الحر"، وعلى هذا الأساس يتجنّب وزراء ونواب وقياديي تيار "المستقبل" الدخول في أي مساجلات وخلافات مع "التيار البرتقالي" حتى أن اتصالات جرت بين تيار "المستقبل" في طرابلس مع "التيار العوني"، وذلك بغية دعم المرشحة ديما جمالي.

الشرق/ خليل الخوري

أكد أن أنّ الزعامات والأحزاب والقيادات ستعكف على وضع انتخابات طرابلس تحت المجهر ذي العَدَسة المكبرة، فتتدارسها بجدية ومسؤولية بعد تدني نسبة الاقتراع بشكل كبير، وقال: إذا حصل ذلك فلا بدّ من التوصل إلى استنتاجات وخلاصات قد يُبنى عليها الكثير في المستقبل الانتخابي الذي لا يفصلنا عنه سوى ثلاث سنوات سرعان ما ندركها برمشة عين.

البناء/ النائب فريد البستاني

قال إن لبنان نجح تدريجاً في تليين مواقف الكثير من دعاة ربط عودة النازحين بالحل السياسي، لفتح الفرصة لحل لبناني، يقوم على فصل عودة النازحين المقيمين في لبنان عن ملف النازحين بصورة عامة. وبالتالي فصل عودة هؤلاء النازحين المقيمين في لبنان عن الحل السياسي، كما يكاد أن ينجح في قبول المعسكر المقابل الداعي لتحويل عودة النازحين المقيمين في لبنان قبل الحل السياسي إلى شرط للسير بالحل السياسي، فتصير الصيغة الدولية المطروحة للحصول على إجماع المعسكرين، قائمة على أن عودة النازحين من لبنان شرط للحل السياسي والحل السياسي شرط لعودة سائر النازحين.