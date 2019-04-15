The Washington Post

واشنطن انسحبت من البلقان وأحد مفوّضي الاتحاد الأوروبي يعلن أن هذا الانسحاب لا يشكّل مشكلة

يجد يوهانس هان، مفوض الاتحاد الأوروبي لمفاوضات سياسة الجوار والتوسع، بأن واشنطن "مثيرة للاهتمام".

وقد برزت في البلقان خلال المرحلة الأخيرة أحداث مفاجئة إيجابياً على غرار حل النزاع الدبلوماسي المستمر منذ عقود، بدعم من الولايات المتحدة في قضية شمال مقدونيا، في إشارة إلى حل النزاع بين اليونان مع تلك الدولة بسبب التسمية ومطالبة الطرفين باسم مقدونيا، وقد عولجت المسألة باحتفاظ اليونان بالاسم الأساسي واعتماد تسمية مقدونيا الشمالية للمنطقة الأخرى.

وتبرز منطقة غرب البلقان بطريقة أخرى أيضاً إذ أنه في حروب التسعينيات وما تلاها، كانت واشنطن تتحكم بالأمور في المنطقة، وليس بروكسل. أما اليوم فالعكس هو الصحيح بحسب هان الذي أضاف أن الولايات المتحدة تدعم الاتحاد الأوروبي بشدة في المنطقة، واعتبر أن "الأميركيين سعداء جداً هذه الأيام لكون الاتحاد الأوروبي يتسلّم زمام الأمور في المنطقة حالياً".

The Guardian

أطراف تحث أوروبا على رفض خطة الولايات المتحدة للسلام في الشرق الأوسط في حال كانت غير عادلة بحق الفلسطينيين

أدان سياسيون أوروبيون سابقون رفيعو المستوى السياسة المنحازة تجاه إسرائيل في داخل إدارة ترامب، ودعوا في رسالة إلى قادة الاتحاد الأوروبي لرفض أي خطة سلام أميركية في الشرق الأوسط ما لم تكن عادلة بحق الفلسطينيين.

25 من وزراء الخارجية السابقين وستة رؤساء وزراء سابقين وأمينان عامان سابقان لحلف الناتو وقعوا الخطاب، الذي أرسل إلى صحيفة "غارديان" والاتحاد الأوروبي والحكومات الأوروبية.

وقال هؤلاء المسؤولون في هذا الخطاب "لقد حان الوقت لكي تقف أوروبا إلى جانب معاييرنا المبدئية للسلام في إسرائيل وفلسطين" ودعوا إلى الالتزام بحل الدولتين حيث تعيش إسرائيل والدولة الفلسطينية جنباً إلى جنب.

وأضاف المسؤولون أنفسهم أنه على أوروبا أن ترفض أي خطة لا تنشئ دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل وتعتمد القدس عاصمة للبلدين. وأضاف المسؤولون في رسالتهم "للأسف رأينا أن الإدارة الأميركية الحالية ابتعدت عن السياسة الأميركية المعتمدة منذ زمن طويل" وانتقدوا اعتراف دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في العام 2017.

روسيا اليوم

الأردن وقبرص واليونان تتفق خلال قمة ثلاثية على توسيع التعاون المشترك

اتفق ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس ورئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس، على توسيع التعاون بين الدول الثلاث في قطاعات حيوية شتى، وفقاً لوكالة "بترا".

وجاء في بيان مشترك صدر في ختام القمة الثلاثية التي عُقدت في العاصمة عمان، أن الزعماء الثلاثة اتفقوا على تشجيع القطاع الخاص في الأردن وقبرص واليونان، لإقامة مشاريع مشتركة تبنى على الفرص التجارية المتاحة، تشمل قطاعات الطاقة والزراعة والسياحة والصحة والتعليم والتجارة والاستثمار وتكنولوجيا المعلومات.

كما تم الاتفاق على تشجيع القطاع الخاص في الدول الثلاث لإقامة مشاريع مشتركة تبنى على الفرص التجارية المتاحة، وتعزيز تبادل الخبرات ونقل المعرفة بين الأردن وقبرص واليونان. وجرى التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين الدول الثلاث تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم مصالحها ويسهم في تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.