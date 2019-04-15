وكالة الأناضول

الصيغة النهائية لمقترح تعديل الدستور تتيح للسيسي الحكم حتى 2030

أقرت لجنة برلمانية مصرية، الصيغة النهائية لمقترح تعديل الدستور، وتشمل مد فترة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست، مع أحقيته الترشح لولاية ثالثة، ما يتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم حتى عام 2030. جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب (البرلمان)، مساء الأحد؛ لمناقشة مقترحات تعديل الدستور، قبيل التصويت النهائي عليها في المجلس الثلاثاء المقبل. وذكرت بوابة صحيفة الأهرام الإلكترونية (حكومية) أن اللجنة وافقت علي مقترح تعديل المادة 140 من الدستور، وهي خاصة بمد ولاية رئيس جمهورية من أربع سنوات إلى ست. وتنتهي ولاية السيسي الراهنة عام 2022، وهي الثانية والأخيرة، بحسب الدستور الحالي. وينص التعديل المقترح للمادة 140 على أن "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. لكن المقترحات تشمل مادة انتقالية تنص على: "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية 2018، ويجوز إعادة انتخابة لمرة تالية".

وكالة فرنس برس

مقتل سبعة أطفال جراء انفجار قذيفة هاون عثروا عليها في أفغانستان

قُتل سبعة أطفال وجرح عشرة آخرون الأحد، جراء انفجار قذيفة هاون عثروا عليها في شرق أفغانستان، بحسب ما أفاد مصدران رسمي وطبي. وقال المتحدث باسم حاكم ولاية لقمان أسد الله دولتزاي لوكالة فرانس برس، "قرابة الساعة 17:00 (12:30 ت غ) قُتل سبعة أطفال وجُرح عشرة آخرون جراء انفجار قذيفة هاون غير منفجرة عثروا عليها" في بلدة مهترلام في ولاية لقمان. وأوضح المتحدث أن كافة الضحايا هم دون الخامسة عشرة من العمر، معلناً فتح تحقيق لكشف الملابسات والظروف التي عثر فيها الأطفال على القذيفة.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

روحاني يؤكد ضرورة تعزيز التعاون بين السلطات الثلاث لمساعدة المنكوبين بالسيول

أكد رئيس الجمهورية حسن روحاني ضرورة تعزيز التعاون بين السلطات الثلاث لمساعدة المنكوبين بالفيضانات غير المسبوقة، التي بدأت في نهايات العام الماضي (الإيراني إنتهي في 20 آذار)، والتي لا تزال آثارها مستمرة حتي الآن. وجاءت تصريحات روحاني الأحد، خلال ترأسه الإجتماع الأول للمجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي في العام الجديد، والذي انعقد بحضور رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية والأعضاء الآخرين للمجلس. وأثنى رئيس الجمهورية على الجهود الحثيثة، التي بذلها أبناء الشعب الإيراني وقوات الإغاثة الي جانب الجهود الدؤوبة للمسؤولين في البلاد والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي، في مساعدة المنكوبين بالفيضانات بمختلف المحافظات المتضررة؛ مؤكداً ضرورة استمرار الجهود والمساعدات للمنكوبين.