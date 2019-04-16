الجزيرة - السعودية

الملك يستقبل الرئيس الإندونيسي ويقيم حفل غداء تكريمي له والوفد المرافق

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصره بالرياض أمس، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا. وتم خلال المباحثات استعراض العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

الاتحاد - الإمارات

محمد بن زايد يستقبل إمامي مسجدي النور ولينوود بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخين جمال فودة إمام مسجد النور وألبي لطيف إمام مسجد لينوود في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا، اللذين شهدا هجوماً إرهابياً أسفر عن سقوط عشرات من الضحايا الأبرياء، يرافقهما معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة وماثيو هوكينز سفير نيوزيلندا لدى الدولة. وثمن موقف الشعب النيوزيلندي الصديق ووعيه إلى جانب الحكمة التي تعاملت بها الحكومة النيوزيلندية برئاسة جاسيندا أردرن مع الأزمة وتداعيات هذا الهجوم والذي أكسبها احترام وتقدير العالم.

البيان - الإمارات

سعود بن صقر: سلامة المواطنين والمقيمين على رأس أولوياتنا

أكد سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن أمن وسلامة المواطنين والمقيمين يأتي على رأس أولويات عمل حكومة رأس الخيمة. جاء ذلك تعليقاً على الجهود الناجحة التي تكللت بإنقاذ ما يقارب 570 شخصاً في أعالي الجبال وبين الوديان بسبب الأمطار الغزيرة، التي شهدتها الإمارة وأماكن متفرقة في الدولة. وثمن جهود فرق الإنقاذ المشتركة من مختلف فرق العمل في رأس الخيمة وأبوظبي ودبي، وجميع الجهات المختصة التي كانت نموذجاً للتنسيق والتعامل بفاعلية في إدارة عمليات الإنقاذ والإجلاء دون خسائر، مشيداً بتضافر الجهود بين الجهات المعنية في إمارات الدولة واستجابتها السريعة والعمل بروح الفريق الواحد، ووجه الشكر لكل فرق العمل التي انطلقت مدفوعة بالواجب الوطني والإنساني والإحساس بالمسؤولية المشتركة في مواجهة الأزمات والكوارث والحفاظ على الممتلكات والأرواح.

أخبار الخليج - البحرين

رئيس الوزراء وولي العهد‎: الحكومة لن تتردد في اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الحفاظ على السلم الأهلي

ترأس الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية، وقد أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي: أشاد رئيس الوزراء بحرص الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على تعزيز الأمن الغذائي وبالأخص في مجال الإنتاج الحيواني وحماية الموروث الحضاري الحيواني والزراعي، والذي عكسه تفضل جلالته برعاية معرض البحرين الدولي للإنتاج الحيواني "مراعي 2019"، مشيداً بما شهده المعرض من اهتمام وحضور فاعل وحسن تنظيم. بعدها أشاد مجلس الوزراء بمبادرة رئيس الوزراء بإقامة احتفالية في مقر الأمم المتحدة في فيينا، بمناسبة اليوم العالمي للضمير مؤخراً وبفحوى الرسالة التي وجهها في تلك الاحتفالية، وبما اشتملت عليه من مضامين في شحذ همم الضمير العالمي نحو مزيد من الأمن والاستقرار، مؤكداً المجلس أن هذه المبادرة تعكس حرص على دعم كافة الجهود التي تسمو بالضمير العالمي، وتعزز مسيرة العمل الجماعي الدولي في خدمة البشرية والإنسانية والأمن والسلام.