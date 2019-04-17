الجمهورية

10/4/2019

دراسات ترجح استمرار ارتفاع أسعار النفط

توقع بنك الاستثمار أن يكون متوسط أسعار خام القياس العالمي برنت 66 دولاراً للبرميل في 2019، مقارنة مع تقديره السابق البالغ 62.50. وتوقع "غولدمان" أن يكون سعر الخام الأميركي 59.50 دولاراً للبرميل في المتوسط ارتفاعاً من 55.50. وتشهد أسواق الخام شحاً هذا العام مع فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران وفنزويلا المصدرتين للنفط، بينما تكبح منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" الإمدادات لدعم الأسعار. وأضاف "غولدمان" أنه يتوقع أن يتحول المنحنى الصعودي لبرنت إلى الوضع الذي يقل فيه سعر النفط في العقود الآجلة عن السعر الفوري أكثر شحاً. يأتي ذلك في ظل توقع "غولدمان" أن تظل سوق النفط العالمية تشهد عجزاً في المعروض بحوالي 0.5 مليون برميل يومياً في الربع الثاني من السنة.

الشرق الأوسط

10/4/2019

صندوق النقد يخفض توقعات النمو العالمي في 2019

خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في 2019، محذراً من مزيد من التباطؤ بفعل التوترات التجارية، واحتمال خروج مضطرب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي ثالث خفض له منذ "تشرين الأول" الماضي، قال الصندوق إن بعض الاقتصادات الرئيسية، ومن بينها الصين وألمانيا، قد تحتاج لاتخاذ إجراءات على المدى القصير لدعم النمو، متوقعاً تباطؤاً حاداً في أوروبا وبعض الاقتصادات الناشئة، يفسح المجال أمام تسارع واسع النطاق من جديد في النصف الثاني من العام الجاري. غير أن الصندوق أشار إلى أن الانتعاش المتوقع في النصف الثاني من عام 2019 سيعتمد بشكل كبير على استمرار استخدام الحكومة الصينية لمحفزات النمو، واستمرار الارتفاع في معنويات الأسواق المالية العالمية، وتراجع التأثيرات المؤقتة على النمو في منطقة اليورو، وتحقيق الاستقرار التدريجي في اقتصاديات الأسواق الناشئة، بما في ذلك الأرجنتين وتركيا. وأوضح التقرير أن النشاط الاقتصادي العالمي قد تباطأ بشكل ملحوظ في النصف الثاني من العام الماضي، وأرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل، أهمها: انخفاض النمو الصيني بسبب تشديد الإجراءات التنظيمية، وزيادة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. واختتم الصندوق تقريره بالدعوة إلى ضرورة تبني سياسة مالية جيدة تدعم الطلب المحلي، وفي الوقت نفسه تبقي على مستويات الدين الخارجي آمنة.

12/4/2019

الفحم يلفظ أنفاسه الأخيرة في أسواق الطاقة العالمية

قالت دراسة اقتصادية حديثة، إن الفحم الذي يعتبر مصدراً للطاقة ولا يمكن الاستغناء عنه، أصبح تدريجياً في آخر قائمة الاستخدامات، واستبدل به كثير من كبار المستهلكين، مثل المملكة المتحدة وألمانيا، وكذلك الولايات المتحدة والصين، الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي. وبالتالي "فإن استهلاك الفحم أخذ يتناقص تدريجياً". وأضافت الدراسة الاستقصائية التي أعدها المحلل والخبير الاقتصادي بمؤسسة "غولف بروكرز" العلمية، حول مستقبل الفحم في أسواق الطاقة العالمية، أنه "وفقاً لمعطيات الاتحاد الأوروبي، فقد بلغ إنتاج الطاقة الكهربائية العام الماضي، من إجمالي إنتاج الطاقة في الاتحاد الأوروبي، ما قيمته 19.2 في المائة، وقد شكل الفحم الأسود 10 في المائة، والفحم البني 9.2 في المائة.

15/4/2019

تفاؤل أميركي باتفاق تاريخي مع الصين

بينما هيمنت المخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في موجة من الركود الاقتصادي على مناقشات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، والتي اختتمت أعمالها وكان ملف الحرب التجارية أحد ابرز العوامل المهددة بهذا الركود، جاءت تصريحات من الجانب الاميركي توحي بقرب الوصول لاتفاق مع الصين ينهي هذه الحرب، ولكن الجانب الصيني أصدر في نفس الوقت تصريحات بهذا الشأن بدت أقل تفاؤلاً. وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن في مؤتمر صحافي "لدينا أمل في الاقتراب من آخر دائرة للمفاوضات للتوصل إلى حل للمشاكل"، التي لم تتم تسويتها بعد. لكنه رفض الحديث عن أي موعد، مؤكداً أن "الأهم" هو إنجاز المفاوضات بشكل جيد بدلاً من فرض "موعد اعتباطي". وسعت إدارة الرئيس الأميركي السابق بارك اوباما لإجراء محادثات حول اتفاق تجارة ثنائي مع الصين، ولكنها تعطلت مع رفض الصين الاستجابة لمطالب الولايات المتحدة لفتح قطاعات من الاقتصاد للاستثمار الأجنبي.

16/4/2019

منتدى الطاقة الذرية يبحث التعاون مع الدول العربية في المجال النووي

انطلقت في مدينة سوتشي، جنوب روسيا، أعمال منتدى الطاقة الذرية "آتوم إكسبو" في دورته الحادية عشرة، بمشاركة وفود من عدد من الدول العربية، أجرت محادثات مع المسؤولين في شركة "روساتوم" الحكومية الروسية، ركز فيها الجانبان على آفاق التعاون الثنائي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وشهدت توقيع اتفاقيات وتفاهمات، منها اتفاقية تزويد مفاعل الأبحاث في مصر بمكونات اليورانيوم للوقود النووي منخفض التخصيب من إنتاج مصنع نوفوسيبيرسك.

وفي الوقت الذي تواصل فيه "روساتوم" محادثاتها ومشاوراتها مع دول عربية أخرى، بينها الإمارات العربية المتحدة والأردن وقطر، حول إمكانية استخدام تكنولوجيا الطاقة النووية، شهدت أعمال المنتدى تقدماً في التعاون بين روسيا ومصر في مجال النووي. ويشهد التعاون تقدماً سريعاً، وتشكل محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر المشروع الوحيد الذي تنفذه "روساتوم" في العالم العربي حتى الآن.

الديار

12/4/2019

"بريكست دون اتفاق"... أضرار بالغة على الصادرات الأوروبيّة وأميركا والصين أكبر الرابحين

ذكر بحث جديد لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أنه من الممكن أن يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى الإضرار بالاقتصادات الصغيرة، التي تتاجر مع المملكة المتحدة، كما أنه يضرب بقوة الصادرات الأوروبية، لكنه يحقق مكاسب كبيرة للصين.

ويظهر بحث أونكتاد "بريكست وآثارها على البلدان النامية" الصادر، أن بريطانيا وشركاءها التجاريين المستقبليين بحاجة إلى تسريع الصفقات الثنائية، إذا كان لهم أن يتجنبوا تكاليف الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

ووجد البحث أن هذه التكاليف كبيرة، حيث إن الاتحاد الأوروبي مؤهل ليخسر 34.5 مليار دولار فقط في مجال صادراته إلى بريطانيا. أما تركيا فستكون ثاني أكبر الخاسرين في حال "بريكست من دون اتفاق"، بما يعادل 2.4 مليار دولار من الصادرات. لكن من المرجح أيضاً أن تشهد بلدان أخرى انخفاضاً في صادراتها، وتقول كوك - هاملتون، "إنه إضافة إلى تركيا، ستكون كوريا الجنوبية، وباكستان، والنرويج، وآيسلندا، وكمبوديا، وسويسرا الدول الأكثر عرضة للخطر".

15/4/2019

رغم الموارد الضخمة ... لماذا بقي السودان فقيراً حتى يومنا هذا؟

يرجع العديد من خبراء الاقتصاد بروز الازمة الاقتصادية التي أصابت الاقتصاد السوداني إلى سببين، الأول هو انتهاج سياسة تحرير الاقتصاد، والثاني هو التضخم الذي نتج عن طباعة العملة لتغطية الفجوة الحادة في النقد، فبلغ معدله 52.37%.

المتخصص في الاقتصاد السياسي عبده مختار، يقول إن جوهر الأزمة الاقتصادية في السودان سياسي، ويكمن في فشل الحكومة في إدارة موارد البلد وإدارة التنوع.

16/4/2019

التلاعب بالعملات تتصدّر مباحثات تجارية بين طوكيو وواشنطن

أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أن الاتفاق التجاري الأميركي – الياباني المحتمل، سيشتمل على قيود للحدّ من التلاعب بأسعار العملات، في حين تعقد في واشنطن مباحثات ثنائية بين البلدين. وأشار إلى أنه لن يكون هناك موعد عشوائي للتوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أن المباحثات تشمل العديد من المواضيع. وتمثل التجارة بين البلدين "نحو 30 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي"، بحسب إدارة ترامب التي تقول إنّ "اليابان مهمّة لكن يتعلق الأمر في معظم الأحيان بسوق غير منفتح كفاية على سلع المصدّرين الأميركيين".

الجمهورية

16/4/2019

علامة "بوينغ" التجاريّة تخسر 12 مليار دولار

قالت "براند فاينانس" إنّ الدعاية السلبية بشأن منع طائرات بوينغ 737 ماكس من التحليق بعد حادثين، ستمحو 12 مليار دولار من قيمة العلامة التجارية لشركة صناعة الطائرات الأميركية. وأصدرت براند فاينانس، المتخصصة في استشارات العلامات التجارية ومقرّها بريطانيا، تقريراً حدّثت فيه تقديراتها، رداً على سؤال من رويترز بخصوص حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة، بوينغ على إصلاح طائرتها مع "تغيير اسمها".

وكانت الشركة قدرت في السابق الضرر الذي لحق بسمعة بوينغ عند 7.5 مليارات دولار، مباشرة بعد حادث تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في 10 آذار. والحادث هو الثاني للطراز في 5 أشهر، وتعد علامة بوينغ التجارية الأعلى قيمة في مجال صناعة الطيران في العالم، وشهدت قيمتها ارتفاعاً بنسبة 61 بالمئة إلى 32 مليار دولار في 2018، وفقاً لبراند فاينانس.