النهار/ روزانا بو منصف

نقلت عن مصادر دبلوماسية قولها إن الدول التي ترغب مساعدة لبنان تدفع به إلى بدء مسار إصلاحي من أجل إعطائها المبرر للوفاء بالتزاماتها لأن هناك نية فعلية للمساعدة ومنع الانهيار الاقتصادي والمالي.

الجمهورية/ نبيل هيثم

عرض لجملة أسئلة من شأنها إحداث وفر في الخزينة إذا طبقت؟

وكشف عن أن رسالة جديدة وصلت إلى لبنان قبل أيام قليلة مفادها أن ليس هناك أحد في الخارج لا الفرنسيين ولا أي طرف أوروبي أو غربي على استعداد لأن يمد يد المساعدة للبنان إن لم تكن هناك إصلاحات وموازنة مخفضة. ونقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله إنه مع كل الإجراءات التي تمكن من احتواء الأزمة وتخفيض العجز، شرط ألا تطال الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

الجمهورية/ أسعد بشارة

رأى أن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيداً في العقوبات على إيران و"حزب الله" من دون استثناء احتمال أن تطاول شخصيات لبنانية، خصوصاً أن الإدارة الأميركية قد وضعت تطويق إيران ودورها في المنطقة أولوية على أجندتها.

الأخبار/ هيام القصيفي

نقلت عن مصادر سياسية مطلعة إشارتها إلى العلاقة العضوية بين المبادرة الروسية في شأن عودة النازحين وبين عودة سوريا إلى الجامعة العربية. وتقول هذه الأوساط إن المبادرة الروسية لعودة النازحين متوقفة حالياً، ولن يكتب لها النجاح، بينما دفعت موسكو في اتجاه احتضان عربي ودولي لمبادرتها، تزامناً مع بدء ما يشبه الحملة السياسية الإقليمية لتحريك ملف علاقة سوريا بالدول العربية. لكن الولايات المتحدة لم تعطِ الضوء الأخضر لهذا المسار، فيما هي تسعى إلى تطويق سوريا، ومعها إيران، وهذا يعني مزيداً من المراوحة في حلّ جميع الملفات المرتبطة بسوريا.

البناء/ ناصر قنديل

قال إن الوزير جبران باسيل عكس تيار المزاج اللبناني السياسي العام الداعي للنأي بالنفس، والمزاج المسيحي التقليدي الداعي للتصالح مع الغرب، والحسابات الرئاسية الخاصة التي تفترض مراعاة الأميركي كناخب رئيسي، وإن لم يكن الناخب الرئيسي، ويسير على نهج في ترسيخ دبلوماسية ممارسته لمسؤوليته في وزارة الخارجية، قوامها فلسفة الحق قوة، والانتماء هوية. والمواقف التي تصدر عن باسيل في كل مناسبة ومنبر حول القضايا العربية، لا تُسمع من وزراء دول كالعراق والجزائر، في أيام عزّها السياسي، وخياراتها المعلنة بالتمسك بالثوابت العربية، خصوصاً قضية فلسطين.

الديار/ دوللي بشعلاني

أكّدت بأنّه رغم الحديث عن أنّ واشنطن ماضية في توسيع دائرة العقوبات والتي قد تشمل حلفاء حزب الله في لبنان أي الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي، إلاّ أنّه لا يُمكنها معاقبة شخصيات سياسية شرعية تقود الحياة السياسية والعامة في البلاد، وتستمدّ حصانتها ووجودها من الشعب اللبناني الذي أيّدها وانتخبها، وهي بالتالي غير متورّطة أساساً في أي أعمال عنف وإرهاب أو ما شابه. ولكن كلّ ما في الأمر، لفتت المصادر، الى أنّها قد تتسبّب ببعض الإزعاج للشخصيات اللبنانية الداعمة لـحزب الله. وفي أسوأ الأحوال، على ما أضافت المصادر، فإنّ العقوبات المفترضة على القادة اللبنانيين قد تأتي بنتائج عكسية من خلال الدعوة إلى المزيد من التعاطف مع حزب الله في لبنان.

الديار / أيمن عبد الله

نقل عن مصادر مطلعة أن الموازنة الجديدة ستشهد دخول الضريبة التصاعدية على الدخل لأول مرة في تاريخ لبنان، متوقعة أن يشهد هذا البند حرباً على طاولة الحكومة بين المؤيدين له والمعارضين له. وتشير المصادر إلى أن جملة إجراءات جديدة في الموازنة منها إدخال سندات الخزينة إلى سوق الرواتب بحيث ينال الموظف سند خزينة بجزء صغير من راتبه يتجمّع مع الزمن بحيث يستفيد من الفوائد إن لم يستعمله خلال عدد معين من السنوات.

اللواء/ العميد المتقاعد نزار عبد القادر

رأى أن المقاربة المعتمدة من قبل الحكومة لتنفيذ ما التزمت به من تخفيض للعجز في الموازنة هي عشوائية ومجتزأة ولا تخدم الأهداف المطلوبة. ولا بد أن تدرك الحكومة ضرورة ولوج العملية الإصلاحية من بابها الواسع وتبدأ العملية الإصلاحية بوضع سياسة اقتصادية تؤمن كل الظروف والوسائل اللازمة لنمو حجم الاقتصاد الوطني مع كل ما يستلزم ذلك من إشاعة أجواء الثقة السياسية والأمنية والمالية لتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية، ويستوجب ذلك تنفيذ خطة ماكينزي الاقتصادية مع استعادة الدولة لكامل سيادتها.