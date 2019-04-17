وكالة الأناضول

أردوغان يعرب عن حزنه لاحتراق كاتدرائية نوتردام في باريس

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن بالغ حزنه لاندلاع حريق في كاتدرائية نوتردام التاريخية، في العاصمة الفرنسية باريس. وأوضح أردوغان في تصريح على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي، أن كاتدرائية نوتردام تعد واحدة من أهم رموز ومعالم باريس. كما وصف أردوغان كاتدرائية نوتردام، في تصريحه الذي نشره باللغة الفرنسية، بأنها "الميراث المشترك للبشرية".

وكالة أنباء شينخوا

افتتاح الدورة الثانية من المنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية في شانغهاي

افتتح المنتدى الصيني العربي الثاني للإصلاح والتنمية في بلدية شانغهاي شرقي الصين، والذي يقيمه مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية تحت إشراف وزارة الخارجية الصينية خلال يومي 15 و 16 من الشهر الجاري. ويأتي المنتدى، الذي يحمل شعار "التشارك في بناء الحزام والطريق وتقاسم التنمية والازدهار"، في إطار الأعمال التمهيدية للدورة الثانية لقمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، وتعميق تبادل الخبرات في مجالات الحوكمة والإصلاح والتنمية بين الصين والدول العربية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الجيش الروسي يستلم سلاحاً غير مرئي

بدأت روسيا تزود جيشها بالعتاد المسمى "بالانتين"، وأصبحت وحدة الحرب الإلكترونية المرابطة في ريف مدينة فورونيج أول من حصل على ما يسمى بـ"بالانتين"، وهو سلاح غير مرئي لكنه قوي جداً، إذ يقدر على إصابة العدو بالشلل من خلال تعطيل اتصالاته. وبالنسبة للقوات الصديقة يقدر "بالانتين" على تجميع مختلف وسائط الحرب الإلكترونية والتشويش الإلكتروني والاتصال اللاسلكي في المنظومة الواحدة ما يعزز فاعليتها.