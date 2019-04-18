لبنان الحر

أكد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ​جورج عدوان​ في تصريح له خلال ​الجلسة التشريعية​ أن "هناك ضرورة لستهيل العمل بخطة الكهرباء​ لأن هذا الموضوع حيوي"، معتبرا ان "التسهيل لا يمنع ان يكون هناك تعلق بالقوانين وطريقة العمل، والمطلوب إظهار جديتنا كمجلس نيابي في هذا الملف".

صوت لبنان

شدّد رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​، على أنّ "ما حصل اليوم في مجلس النواب هو مخالفة كاملة للدستور اللبناني، فالقانون الّذي أقرّ في العام 2017 أيّ قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هو الّذي يرعى أيّ عملية تلزيم للكهرباء ويلغي كلّ القوانين الّتي سبقته".

radio orient

أشار عضو المكتب السياسي لتيار "المستقبل" ​مصطفى علوش​ الى ان ما تقوم به الحكومة اليوم هو السعي لتأمين افضل الفرص للبنان للعبور الى المستقبل، فالمنطقة بأجمعها تمر بمرحلة حرجة ومفتوحة على احتمالات شتة، واوضح انه على رجال الدولة التصرف في وقت الشدة كفريق جراحي متخصص قد يقوم بجراحة مؤلمة ولكن ستمثل المريض للشفاء.

اذاعة النور

أشار نائب الأمين العام في ​حزب الله​ ​الشيخ نعيم قاسم​ الى اننا اليوم نحن في لبنان نعاني من أزمة اقتصادية إجتماعية خانقة، وأسباب هذه الأزمة سوء الإدارة من ناحية وانتشار الفساد من ناحية وعدم المحاسبة من ناحيةٍ ثالثة. الحمدلله بدأت بعض الخطوات التي يمكن أن تفتح حلولاً في جدار الأزمة، أوّلها إطلاق حزب الله لمشروع ​محاربة الفساد​ الذي بدأت نتائجه من خلال تحرّك عجلة المحاسبة وحضور الرأي العام الضاغط ضد الفاسدين والمرتكبين وخوف المرتكبين من أن يشار إليهم، وهذا كله من العوامل التي تساعد على بداية ​مكافحة الفساد​ في هذه الطريق الطويلة.

صوت المدى

اعتبر النائب ​سيزار ابي خليل​، ان "الحل البديل بواسطة اشتراكات ​المولدات الخاصة​ باقٍ طالما لم تؤمن الدولة الكهرباء 24 على 24 "، مشيرا الى ان "بدءا من اليوم بانطلاق تنفيذ ورقة ​سياسة​ ​قطاع الكهرباء​ كاملة، من خلال تأمين طاقة انتاجية وشبكات نقل وتوزيع، وهي قطاعات مترابطة بعضها ببعض، دخلنا في إطار خطة انقاذية لقطاع الكهرباء في ​لبنان​، وتبقى العبرة بالتنفيذ،" مطمئنا الى ان "هذه المرة ليست كالمرات السابقة لأن بات هناك وعي جماعي لخطورة وضع الكهرباء ولم نعد نتملك اي هامش للمناكفات السياسية، وهذا ما اثبته التعاطي الايجابي الذي حصل من الجميع في اقرار الخطة، آملا في ان تستمر هذه الايجابية في اثناء تنفيذ ورقة الكهرباء."