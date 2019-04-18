النهار/ سابين عويس

نقلت عن مصادر سياسية استبعادها أن تبادر الحكومة إلى الإعلان عن الإجراءات المقترحة قبل التوصل إلى تفاهم سياسي حولها، لافتة إلى أن مشروع الموازنة الذي رفعه وزير المال علي حسن خليل إلى مجلس الوزراء لم يطرح بعد على بساط البحث.

الأخبار/ نقولا ناصيف

رأى أن الانتخاب الفرعي في طرابلس لم يكن معركة سياسية، ولم يخضها أي من زعماء المدينة على أنها كذلك. وهو ما برّر انضمام أقطابها الحاليين الرئيس نجيب ميقاتي والوزيرين السابقين محمد الصفدي وأشرف ريفي إلى رئيس الحكومة سعد الحريري وإلى مرشحته ديما جمالي. ولذلك أيضاً اختار النائب فيصل كرامي مقاطعة الانتخابات.

البناء/ ناصر قنديل

أشار إلى لقاء لهيئة تحرير صحيفة "البناء" مع وزير المال علي حسن خليل قبل أسبوع، قدّم خلاله تصوره للوضع المالي للدولة، وقال: الأمانة تقتضي أن نشهد لما قاله بعدما نسبت إليه مواقف، بعضها سمعناه يفنّدها ويرفضها، وبعضها سمعناه يحذّر من المبالغة في تبني البعض لها، وكلها لم تكن ضمن الرؤية التي شرحها وفصل في بنودها وعرض أرقامها. وما فهمناه من وزير المال كان واضحاً، في شأن الرواتب والتعويضات، أهمه أن ما قبل طرح هذا البند، هناك بنود يجب البدء بها واستنفاد التصحيح والإصلاح فيها.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

نقل عن مصادر سياسية قولها إن الجميع في المنطقة يقرع طبول الحرب، ويتبادلون التهديد محذرين بعضهم البعض بالويل والعبور وعظائم الأمور، ولكنهم في الوقت نفسه لا يبدو أنهم ذاهبون إلى الحرب بل عائدين منها. ولفت إلى أن المنطقة ستكون من الآن وحتى الاستحقاق الرئاسي الأميركي وكذلك حتى ترتيب غاز المتوسط ونفطه في ظل الوجود الروسي بمثابة ساحة للأميركيين والروس بغية تعزيز مصالحهم على مستويات عدة.

الديار/ بولا مراد

قالت إن لبنان بات مستعداً للتعاطي مع العقوبات التي ستفرضها واشنطن على حزب الله والمتعاطفين معه، ولاتخاذ قرار يفضي إلى مواجهة هذه العقوبات، من دون أن تعني هذه المواجهة قطيعة مع واشنطن، بقدر ما يعني منعها من الاستفراد بأي طرف لبناني، وتحديداً حزب الله، ونقلت عن مصادر الوفد اللبناني إلى واشنطن أن المسؤولين الأميركيين الذين تم الاجتماع بهم، أبلغوا الجانب اللبناني أن الإدارة الأميركية لا تريد كلاماً يبرر هيمنة حزب الله على الدولة، وأن مقولة أن الحزب جزء أساسي من النسيج اللبناني، وأحد أبرز مكونات المجتمع اللبناني، لا يمكن تسويقه لدى الرئيس دونالد ترامب. ونقلت عن مصادر ديبلوماسية، أن العقوبات مرشحّة لتأخذ منحى تصاعدياً، وتهدف إلى عزل الحزب وإحداث شرخ بينه وبين قاعدته الشعبية، وفكّ اندماجه بالدولة اللبنانية.

الديار/ دوللي بشعلاني

ذكرت أن رئيس الحكومة الفرنسية السابق فرانسوا فيون حمل خلال الأيام الماضية إلى لبنان مبادرة مهمّة تهدف إلى دعم مسيحيي الشرق الأوسط وتثبيتهم في أرضهم ودولهم، لا سيما بعد محاولة زعزعة استقرار دول المنطقة وتهجير أبنائها من لبنان ودول المنطقة من قبل التنظيمات الإرهابية. وتنصّ المبادرة، على ما أعلن فيون، على إنشاء مؤسسة خاصّة في فرنسا برأسمال لا يقلّ عن 15 مليون يورو لتشجيع المسيحيين على البقاء في أوطانهم في الشرق من خلال نشاطات تثقيفية وتربوية وبرامج عمل لتأمين المساعدة اللازمة لذلك. وأفادت مصادر سياسية مطّلعة بأنّ إطلاق هذه المؤسسة سيحصل في باريس قريباً بعد أن يقوم فيون بجولة على دول المنطقة التي ينوي دعم المسيحيين فيها.