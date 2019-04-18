The Washington Post

وفاة الرئيس البيروفي السابق بعد إطلاقه النار على نفسه

أقدم رئيس البيرو الأسبق آلان غارسيا، على الانتحار أثناء محاولة الشرطة اقتحام منزله في العاصمة ليما، لتوقيفه على ذمة تحقيق في قضية فساد. وأطلق غارسيا الرصاص على رأسه أمام أفراد الشرطة الذين وصلوا لاعتقاله، وفور وقوع الحادث نقل غارسيا إلى مستشفى "كاسيميرو ألوا" في ليما لتلقي العلاج. وقالت وزير الصحة البيروفية، سليما توماس غونزاليس، إن غارسيا خضع لعملية جراحية عاجلة في المستشفى أصيب خلالها بثلاث سكتات قلبية. وقال مصدر طبي إن غارسيا أصيب بطلق ناري في الجزء الأيمن من رأسه. وسبق أن قضت المحكمة، أمس الثلاثاء، بحبس غارسيا لمدة 10 أيام، ضمن مجموعة مسؤولين بيروفيين يشتبه بضلوعهم في قضية الفساد المتعلقة بشركة البناء البرازيلية Odebrecht. ويتهم غارسيا بتلقي رشوة بقيمة 100 ألف دولار مقابل حصول الشركة على عقود مربحة. كما كان غارسيا قد رفض كل الاتهامات الموجهة إليه.

روسيا اليوم

مصدر: الكشف عن صفقة القرن بعد شهر رمضان

ذكر مصدر مطلع لوكالة "رويترز" أن مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنير أكد أن الكشف عن "صفقة القرن" حول التسوية في الشرق الأوسط سيتم بعد انتهاء شهر رمضان. وحسب المصدر، فإن الإعلان عن "الصفقة" سيحدث بعد تشكيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حكومة جديدة في إسرائيل وانتهاء شهر رمضان مطلع يونيو المقبل. ونقل المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، عن كوشنير قوله: "سيتعين علينا النظر في حلول وسط معقولة من شأنها أن تجعل السلام قابلاً للتحقيق". وأضاف المصدر أن كوشنير دعا مجموعة من السفراء في واشنطن إلى "الانفتاح الفكري" تجاه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتسوية في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الخطة تقضي بتنازل الطرفين. وجدير بالذكر أن ترامب أعلن قبل فترة أنه سيقدم خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، أطلق عليه اسم "صفقة القرن". وأكدت السلطة الوطنية الفلسطينية أنها سترفض أي خطة لا تضمن حقوق الفلسطينيين.

صحافة العدو الإسرائيلي

Ynet

روسيا تنفي استرداد رفات الجاسوس الإسرائيلي كوهين

نفت وزارة الخارجية الروسية صحة الأنباء التي تناقلتها الصحافة الإسرائيلية، بنقل مسؤولين روس رفات عميل الموساد إيلي كوهين إلى خارج سوريا. وجاء في بيان للخارجية الروسية، نشر على موقعها، مساء الأربعاء: "ننفي افتراءات بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تزعم بأن مسؤولين روس نقلوا رفات عميل الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) إيلي كوهين الذي أعدم في دمشق عام 1965، إلى خارج سوريا". وأضافت الخارجية الروسية: "لا نفهم دوافع من ينشر هذه المعلومات المضللة وما هي الجهة التي تقف وراءها. وندعو الشركاء الإسرائيليين، بمن فيهم الصحفيين إلى التحلي بالدقة والمهنية والنزاهة أثناء التعامل مع مثل هذه المسائل الحساسة". وأكدت أن مختلقي هذا الاستفزاز سيتحملون كامل المسؤولية عن عواقبه.