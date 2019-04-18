وكالة الأناضول

وزيرة التجارة التركية: نهدف لتعزيز علاقتنا الاقتصادية مع الولايات المتحدة

قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، إن بلادها تهدف إلى تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الولايات المتحدة الأميركية. جاء ذلك، في كلمة لها خلال مشاركتها بالمؤتمر السنوي المشترك الـ37 لمجلس الأعمال التركي-الأميركي بواشنطن العاصمة. وأضافت الوزيرة أن الولايات المتحدة وتركيا، شريكتان تجاريتان مهمتان وتملكان إمكانيات كبيرة. وأشارت إلى أن الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والتركي رجب طيب أردوغان حددا هدفاً لحجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 75 مليار دولار، مؤكدة أنهم يهدفون إلى زيادة تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وكالة فرنس برس

رصد أنشطة في موقع نووي في كوريا الشمالية (خبراء أميركيون)

رصدت أنشطة في الموقع النووي الرئيسي في كوريا الشمالية، ما يلمح إلى أن بيونغ يانغ قد تكون بصدد إعادة معالجة مواد مشعّة لتحويلها إلى وقود قنبلة، منذ فشل القمة مع الولايات المتحدة، كما قال خبراء أميركيون. وتأتي المؤشرات المحتملة عن أنشطة إعادة معالجة جديدة، بعد قمة في شباط بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، انتهت بشكلٍ مفاجئ بدون اتفاق بشأن البرنامج النووي لبيونغ يانغ.

وكالة أنباء شينخوا

17 دولة عربية توقع اتفاقات مع الصين لمبادرة الحزام والطريق

وقّع إجمالي 17 دولة عربية على وثائق تعاون مع الصين حول مبادرة الحزام والطريق، حسبما علم مراسلو وكالة أنباء (شينخوا) من المنتدى الصيني - العربي الثاني بشأن الإصلاح والتنمية المنعقد في شانغهاي. وبحسب المنتدى، فإن الصين أنشأت حتى الآن شراكات استراتيجية شاملة مع 12 دولة عربية. وجذب المنتدى الذي عقد تحت عنوان "بناء الحزام والطريق، المشاركة في التنمية والازدهار" أكثر من 100 ممثل عن الدوائر السياسية والأكاديمية والتجارية في الصين وأكثر من 10 دول عربية، من بينهم مصر ولبنان وسلطنة عمان.