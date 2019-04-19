الشرق 15/4/2019

ميلاو يفوز في ماراثون باريس

حطم أبرهة ميلاو أفضل لأزمنته الشخصية ليفوز بماراثون باريس للرجال ويتفوق على بول لونيانجاتا بطل آخر نسختين في يوم تألق في متسابقو أثيوبيا بالعاصمة الفرنسية أمس الأحد.

وتفوق ميلاو على أقرب مطارديه قبل أقل من ثلاثة كيلومترات من النهاية ليكمل مسافة السباق البالغة 42,195 كيلومتر في ساعتين وسبع دقائق وخمس ثوان في أجواء باردة. وهذا الزمن أفضل بفارق 20 ثانية من رقمه الشخصي السابق.

جائزة الصين الكبرى: هاميلتون يفوز ويتصدر الترتيب

فاز بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون بجائزة الصين الكبرى، السباق الألف في تاريخ بطولة العالم للفورمولا وان والمرحلة الثالثة لموسم 2019، متقدماً على زميله في مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس. وتمكن البريطاني الذي حقق الفوز السادس في مسيرته على حلبة شنغهاي، من تخطي زميله الفنلندي عند المنعطف الأول بعد الانطلاق، ومضى ليحقق فوزه الثاني تواليا في البطولة هذا العام، وينتزع من بوتاس صدارة الترتيب العام.

الجمهورية 16/4/2019

غانم يحرز المركز الثاني في "الفورمولا"

شارك السائق اللبناني الواعد راشد غانم (مواليد 2001) في اولى جولات بطولة اسبانيا للفورمولا – 4 لعام 2019 التي اقيمت على حلبة نافارا الإسبانية. وحل غانم في المركز الثاني في الترتيب العام النهائي امام 16 سائقاً اوروبياً ودولياً. كما حلّ في المركز الأول في فئة "الروكي" (الناشئين). وتألفت الجولة من تجارب حرة يومي الخميس والجمعة وتجارب تأهيلية نهار السبت حيث حلّ غانم سابعاً في التجارب الحرة، ورابعاً في التجارب الرسمية. وفي السباق الرسمي حلّ راشد ثانياً محقّقاً أوّل صعود له على منصة تتويج اوروبية في مسيرته.

اللواء 17/4/2019

فينيسيوس مقابل ماني

كشف البرنامج الإسباني الشهير، التشرينغيتو حقيقة المراسلة التي ارسلها نادي ريال مدريد إلى نظيره ليفربول، للاستفسار عن ثمن ضم السنغالي ساديو ماني إلى الميرنغي بالميركاتو الصيفي المقبل. وأشار البرنامج الإسباني إلى أن ليفربول رد على ريال مدريد بأن الثمن هو التعاقد مع الموهبة البرازيلية فينيسيوس جونيور، إلا أن ريال رفض الأمر قطعياً، حيث يجهز النجم الشاب للمستقبل.

بورصة انتقالات برشلونة

وضع رئيس نادي برشلونة الإسباني، جوسيب ماريا بارتوميو، حداً لتوقعات وسائل إعلام عن مصير لاعبين كبار مع النادي أمثال ليونيل ميسي ونيمار وأنطوان غريزمان، وأكد إن غريزمان ليس على طاولة اهتمامات برشلونة حالياً، مضيفاً أنّه بحال أبدى اللاعب رغبة باللعب ببرشلونة، فالقرار يعود للمدرب إرنستو فالفيردي. وفي ما يتعلّق باحتمال عودة نيمار لبرشلونة، أوضح بارتوميو: "أنفقنا أموال بيع نيمار عل شراء ديمبلي وكوتينيو. ديمبلي لاعب أفضل بكثير من نيمار وتكيّف مع الفريق بشكل تام".

بيليه يغادر المستشفى

غادر أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه (78 عاماً) مستشفى ألبرت آنشتاين في ساو باولو، وذلك بعد يومين من خضوعه لعملية جراحية من أجل إزالة حصوة بحسب ما كشف الأطباء، وبعدما أدخل إليها بعد عودته من فرنسا، وفي بيان، قال الأطباء "إنّ المريض... خرج من المستشفى هذا الصباح" كاشفين بأن عملية إزالة الحصوة من الحالب كانت "ناجحة". وشكّلت صحة بيليه، وهو اللاعب الوحيد المتوّج بلقب المونديال ثلاث مرّات (1958، 1962، 1970)، مدار قلق في الأعوام الماضية لاسيّما في ظل تقدمه بالسن.

الشرق 18/4/2019

كرة مضرب / دورة مونتي كارلو: ديوكوفيتش بصعوبة إلى الدور الثالث

بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول الدور الثالث لدورة مونتي كارلو لكرة المضرب، ثالث دورات الماسترز للألف نقطة، بفوزه الصعب على الألماني فيليب كولشرايبر 6-3 و 4-6 و6-4 في الدور الثاني.

اللواء 18/4/2019

صلاح سيترك ليفربول!

أشارت تقارير صحيفة إلى أن محمد صلاح نجم ليفربول طلب الرحيل عن ناديه الإنكليزي بنهاية الموسم بعد خلاف مع مدربه يورغن كلوب، وقالت صحيفة AS الإسبانية أن صلاح قد يتم عرضه للبيع بنهاية الموسم بناء على رغبته بعد نقاش حاد مع المدير الفني الألماني وفقاً لصحف إنكليزية.