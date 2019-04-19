TL

بعد إقرار خطة الكهرباء مداولات بإتجاه درس وإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة والمصادقة عليه في البرلمان.

يترافق ذلك مع إعلان وزير المالية عن طرح سندات دولية بثلاثة مليارات دولار في العشرين من الشهر المقبل ونفيه بالمقابل نية المس بالتدبير رقم 3 للعسكريين.

وينتظر أن تكون هناك حركة كثيفة نحو ذلك ونحو الموازنة بعد انقضاء فترة الأعياد وعودة الرئيس سعد الحريري من الرياض التي يحتفل فيها مع عائلته بعيد ميلاده.

المنار

أقرت الدولة بعدم جدوى الهروب إلى الأمام، وباتت وجها لوجه مع الواقع والرأي العام

وقبل انهاء العام الأخير الذي يفصلها عن الإفلاس إن لم تتدارك الأمر بحسب رئيس الحكومة المعترف من على درج البرلمان بالموروثات الاقتصادية التي أوصلت البلاد إلى المعضلات، فإن المساعي تتسارع أملا بالانقاذ، وتتوالى رزمات الاقتراحات التي عرض بعضها في لقاء وادي أبو جميل قبل أيام بين رئيس الحكومة وممثلين عن مختلف الافرقاء



nbn

هي قانا في خميس الأسرار تبوح بوجعها، تعلن القيامة من قبرها لا بل من قبورها، تقهر الموت بالشهادة وتصرخ إن القتل لنا عادة، تطعم الأرض من جسدها وتمد يدها المضرجة لتدق باب النصر، تبذل دمها الذي يراق فداء عن كل الوطن، بل عن الانسانية جمعاء.

mtv

ربط نزاع وتصريحات متفرغة ومتناقضة هي حصيلة الجولة الاولى من معركة التشقف التي سعى بعض اهل الحكم الى فرضها قبل ان ينكفئوا امام موقف الضغط العارم الذي واجههم بها الناس.

الجمعة العظيمة والفصح المجيد يشكلان ملاذا ثمينا وملجأ موقتا للقيادات المعنية للملمة الصفوف واتباع خطة بديلة لتخفيض العجز وإعداد برنامج علمي وعملي لمحاربة الفساد وضبط الانفاق

NTV

إصرار رئيس الجمهورية على أن يكون هناك مشروع موازنة في أقرب فرصة، معتبراً أن الواجب يقتضي أن يتم طرح مشروع واضح المعالم ومتضمناً للاصلاحات المرجوة، فيصار إلى النقاش ضمن المؤسسات الدستورية، ويتم اتخاذ القرارات لمصلحة لبنان وماليته العامة. ورأى رئيس الجمهورية، وفق ما نقل عنه رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، الذي أطلعه على نتائج زيارته لواشنطن، إنه بغياب هذا المشروع وهذا النقاش داخل المؤسسات الدستورية، فإننا ما زلنا بعيدين عن المطلوب

المستقبل

إعتبارا من يوم غد الجمعة تدخل البلاد في عطلة عيد الفصح التي تنتهي الاثنين المقبل في حين بقيت تحذيرات رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الاقتصادية والمالية التي صارح فيها المواطنين موضع اهتمام ومتابعة، ولا سيما في ضوء اقتناع الجميع بضرورة اتخاذ إجراءات صعبة للوصول إلى موازنة تقشفية يصار فيها إلى خفض العجز مقارنة مع موازنة العام الماضي

OTV

عشية دخول البلاد في مرحلة الأعياد، وفي انتظار التوصل إلى صيغة مرضية تفضي إلى اقرار الموازنة الجديدة، بعيدا من المزايدات الشعبوية، وانطلاقاً من الحقيقة التي يجب أن تقال للناس مهما كانت صعبة، تتزاحم العناوين وتتداخل المضامين.

LBC

إذا كانت "اللاءات" تحكم مواكبة إعداد الموازنة، فكيف سيصار إلى التوصل إلى موازنة تقشفية على قاعدة "على قد بساطك مد اجريك" لا على قاعدة "على قد إجريك مد بساطك"؟

لا للمس بسلسلة الرتب والرواتب... لا للمس بالتدبير الرقم 3.

المصارف تقول "لا" للإكتتاب بسندات خزينة بفائدة صفر.

لا مؤشرات إلى خفض حجم القطاع العام، ولا مؤشرات إلى تدابير زاجرة لوقف التهريب وما يسببه من حرمان لمداخيل خزية الدولة

الميادين

أعلن مدير جهاز ​الأمن​ الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، أنه على الرغم من الخسائر الملموسة في ​سوريا​ والعراق، إلا أن تنظيم "داعش" الإرهابي لا يزال يشكل خطراً كبيراً.



الجزيرة

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​ أن "​موسكو​ تعارض ​العقوبات الأميركية​ ​الجديدة​ ضد كوبا و​فنزويلا​"، معتبرة أنها "غير قانونية".

العربية

كشف رئيس الوزراء التونسي ​يوسف الشاهد​ عن خارطة الطريق التي ستنتهجها ​الحكومة التونسية​ خلال الأشهر الستة المقبلة، موضحاً أن "خارطة الطريق تتضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تزامناً مع ​شهر رمضان​ من خلال الضرب على أيادي المحتكرين والجهات التي تستغل هذا الشهر لرفع الأسعار".