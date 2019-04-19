لبنان الحر

استقبل محافظ الشمال القاضي ​رمزي نهرا​ في مكتبه في سرايا ​طرابلس​، المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ ​يان كوبيش​، في زيارة بروتوكولية بعد استلامه مهامه ​الجديدة​ في لبنان، وعرض معه للعديد من الأمور ولاسيما ما يتعلق بموضوع ​النازحين السوريين​. وتم البحث في كيفية التنسيق لتقديم المساعدات الإنسانية لدعم النازحين السوريين وتوزيع تلك المساعدات عليهم، إضافة إلى التقديمات الأخرى المخصصة للبنانيين.

صوت لبنان

أنهى رئيس قلم ​المحكمة الدولية الخاصة بلبنان​ السيد ​داريل مونديس،​ زيارة عمل إلى بيروت هذا الأسبوع في إطار الزيارات المنتظمة التي يجريها للتواصل مع مختلف الأطراف المعنيين وإطلاعهم على عمل المحكمة. وفي هذا السياق، اجتمع مع وزير العدل اللبناني ​ألبير سرحان​، ووزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​، والنائب العام التمييزي ​القاضي سمير حمود​. والتقى مونديس أيضاً بأعضاء من السلك الدبلوماسي في لبنان.

radio orient

زارت جمعية خريجي كلية الحقوق في ​جامعة الحكمة​ برئاسة النقيب ​انطونيو الهاشم​، وزير ​العدل​ البيرت سرحان، حيث جرى عرض لواقع ​القضاء​ والخطوات الاصلاحية القائمة.

اذاعة النور

أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن "الوضع الأمني في لبنان من أفضل الأوضاع في المنطقة لا في العالم، وضعنا ممتاز وأغتنم هذه المناسبة للتهنئة بالأعياد وللتأكيد أنه في ظل العمل والجهد ستمر الأعياد في كل أمان ونحن على جهوزية تامة دائماً".

صوت المدى

استقبل ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ في ​قصر بعبدا​، رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية، الجنرال السير نيكولاس كارتر الذي أكد على الدعم البريطاني المستمر للبنان​ ​حكومة​ وجيشاً.