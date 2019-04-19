نفت وزير الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أن تكون الأسلحة التي تبيعها فرنسا إلى السعودية تستخدم في قتل المدنيين، وقالت ليس لدي أي أدلة تثبت بأن الأسلحة الفرنسية تؤدي إلى قتل مدنيين، وأن كل الجهود الفرنسية وجهود المجتمع الدولي تسعى لايقاف "الحرب القذرة" وإيجاد حل سياسي.

انطلقت مناورات إيرانية- عمانية بحرية شاركت فيها سفن عمانية وسفن إيرانية باسناد طائرات عمودية من سلاح الجو العماني وشرطة عمان ضمن الخطط التدريبية التي تنتهجها السلطنة مع الدول الشقيقة والصديقة والهادفة إلى تبادل الخبرات وادامة الكفاءة العالية في مختلف المجالات العسكرية.

قال مدير الاستخبارات الروسية "جهاز الأمن الفيدرالي الروسي" الكسندر يورتنيكوف أنه على الرغم من الخسائر الملموسة في سوريا والعراق، الا أن تنظيم داعش الإرهابي لا يزال يشكل خطراً كبيراً، وكذلك التنظيمات القاعدية من خلال تنظيم قواتها وفقاً لمبدأ الشبكة اذ تنتشر الخلايا المرتبطة والمستقلة ذاتيا خارج حدود الشرق الأوسط إلى أوروبا ووسط وجنوب شرق آسيا، كما أن جماعات كبيرة تتعمق في القارة الافريقية ولا سيما ليبيا.

نفى وزير العدل الأميركي وليام بار وجود أي دليل ضمن تحقيق المستشار الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية عام 2016، وقال نعلم الآن أن العملاء الروس لم يخطوا بأي تعاون من الرئيس ترامب أو حملته أو بمساعدة أي أميركي آخر في هذا الشأن.

رأت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن تصرفات الولايات المتحدة في العالم أضحت أكثر عدوانية والنتائج قد تكون وخيمة وأشارت إلى أن روسيا تتابع نشر واشنطن للتهديدات ضد دول اميركا اللاتينية التي لا ترضيها وهي تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بشكل علني.