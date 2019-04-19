النهار/ سابين عويس

أشارت إلى أن خطة التصحيح المالي وإعادة هيكلية الدين العام لا تزال بعيدة وأن البحث الجاري في بنية رواتب القطاع العام هو لتلافي الوصول إلى تلك الخيارات. وقالت استناداً إلى مصادر سياسية أن البحث جار حالياً في إمكان اقرار خيار خفض مؤقت لشطور الرواتب العليا في القطاع العام لمدة محددة تستعاد فور تحسن مالية الدولة ويكون ذلك مقرونا بخيار الاقتراض من المصارف بفوائد مخفضة.

النهار/ رضوان عقيل

تناول الفساد في القضاء وأشار إلى وجود تململ وتساؤلات بعد إحالة خمسة قضاة على التحقيق مشيراً إلى أن ثمة من يردد من مجالسه وبصوت عال في الجسم القضائي أن هناك زملاء لهم من المعروفين بالاسم وهم موضع مساءلة لم تطاولهم مفصلة التوقيف عن العمل، وإنه يهمس في الكواليس أن ثمة قضاة يتسلمون مراكز حساسة ويحظون بحمايات ومظلات دعم سياسية، على عكس جهات قالت انها رفعت الغطاء عن قضاة ينتظرون التفتيش القضائي لبث ملفاتهم. ونقل عن مرجع قضائي سابق أن الأمور ما كان يجب أن تصل بين القاضي بيتر جرمانوس وشعبة المعلومات إلى هذه الدرجة، وإن الإدعاء "ضد المعلومات" لن يؤدي إلى أي نتيجة.

الاخبار/ علي حيدر

قال: أوحى العنوان الذي تصدرت به صحيفة «إسرائيل هايوم» («إسرائيل اليوم») مقالتها عن أزمة الحدود البرية والبحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، «لبنان في مواجهة إسرائيل في البر والبحر»، بأن تل أبيب تلمس فشل مهمة وزير الخارجية الاميركيية مايك بومبيو في إخضاع لبنان تلبيةً للمطالب الإسرائيلية. وأوحى التقدير الذي تصدرت به المقالة («الأزمات مع لبنان تلوح في الأفق») إدراك العدو أن لبنان لن يتراجع عن حقوقه في مقابل الإصرار الإسرائيلي على نهب ثرواته.

الجمهورية/ طوني عيسى

قال أنّ السلطة الحالية تواجه أخطر التحدّيات في المهمة الصعبة، أو المستحيلة، لتجنّب الانهيار. فهي قد تجد نفسها مضطرة إلى مواجهة «الصفقة الملعونة»، صفقة التوطين الفلسطيني، التي لطالما جرى الحديث عنها في مطلع التسعينات، والتي كان البعض يعتبرها مجرد افتراض من نسج الخيال. وفيما يتعثّر لبنان في مأزقه المالي - الاقتصادي اليوم، ويترنّح استقراره، فإنّ حراكاً ساخناً بدأ يشهده الملف الفلسطيني. والتسريبات تتلاحق حول الإعلان عن تفاصيل «صفقة القرن» قريباً، وتحديداً بعد رمضان.

اللواء/ رلى موفق

رأت ان الأزمة الاقتصادية والكلام عن إمكان خفض الرواتب والتقديمات لموظفي الدولة وانعكاساتها الاجتماعية اصبحت عنصراً جديداً ضاغطاً على المستوى الأمني، وما يحدد مستواه هو المسار الذي ستسلكه السلطة السياسية الحاكمة تجاه هذا الاستحقاق. ونقلت عن مصدر أمني رفيع المستوى قناعته بقدرة القوى الأمنية على التعامل مع الاحتجاجات في إطارها السلمي، لكنه لا يخفي أن ارتفاع وتيرة الضغط الاجتماعي يتطلب جهداً مضاعفاً من هذه القوى وعديدها، في وقت أن مهمات عدة تلقى على عاتق الأجهزة على مختلف أنواعها، في ظل نقصٍ تعاني منه.لكن القلق الأكبر لدى المصدر الأمني الرفيع تبقى وجهته الجنوب، نظراً إلى حدّة الصراع الإقليمي والمواجهة المفتوحة بين أميركا وإيران، واحتمال وقوع حرب إسرائيلية على لبنان، سيكون ثمنها باهظاً لجهة حجم الدمار الذي يمكن أن تحدثه.

البناء /ناصر قنديل

رأى انه عندما يكون أفق التسويات مغلقاً ويكون التوتر في تصاعد، تصير المنطقة مكشوفة ومحكومة بتطوراتها بصدفة لا يعلم أحد مدى تستدرج القوى المتقابلة للانزلاق إلى حلقات أعلى من التوتر، وربما المواجهة، وكل مواجهة بلا سقوف تصير مفتوحة على احتمالات الأسوأ، وهو الحرب التي يسعى الجميع لتفاديها، لإدراك أن لا أفق لنصر حاسم أو لكلفة معقولة لأي حرب، وهذا هو توازن الرعب، بدلاً من توازن الدرع الذي يعني ضمان عدم الانزلاق نحو الحرب، الذي حكم سنوات ماضية رغم ضراوة المواجهات التي شهدتها.