روسيا اليوم

لافروف وتشاووش أوغلو: الحوار السياسي فقط لتحقيق المصالحة ووقف القتال بين طرفي النزاع في ليبيا

أجرى وزيرا الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والتركي، مولود تشاووش أوغلو، اتصالاً هاتفياً بحثا خلاله الأزمة الليبية والملف السوري، حسبما أفادت وزارتا خارجية البلدين. وجاء في بيان صدر عن الوزارة الروسية أن لافروف وتشاووش أوغلو تبادلا الآراء، خلال الاتصال الذي بادر إليه الجانب التركي، حول الوضع الراهن في ليبيا، معربين عن قلقهما إزاء المواجهات المتواصلة بين مجموعات مسلحة مختلفة في العاصمة الليبية طرابلس، والتي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا. وأشار الجانب الروسي إلى أن الأزمة العميقة التي عمت ليبيا تعتبر نتيجة مباشرة لتدخل حلف الناتو في هذا البلد عام 2011.



روسيا اليوم

بوتين: تابعنا حريق نوتردام بعيون دامعة ومستعدون للمشاركة في ترميمها

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه وكل مواطني روسيا كانوا يتابعون الحريق في كاتدرائية نوتردام وأعيننا مغرورقة بالدموع، مؤكدا ًاستعداد شركات روسية للمشاركة في أعمال الترميم. وقال بوتين، خلال اجتماع عقده مع مجموعة ممثلين عن قطاع الأعمال الفرنسي في روسيا: "أود أن أعرب عن أسفي للكارثة التي ألمت بفرنسا وتمثلت بالحريق في كاتدرائية سيدة العذراء بباريس. إنها شكلت بلا شك رمزاً لفرنسا بل للحضارة والثقافة الأوروبيتين بصورة عامة. وأضاف بوتين: "أعلم أن قطاع الأعمال الفرنسي مستعد للمساعدة على ترميم الكاتدرائية، وأعرف كذلك أن شركات روسية تعمل معكم في فرنسا مستعدة للانضمام إلى هذه الجهود مع الشركاء الفرنسيين".