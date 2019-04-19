الوكالة الوطنية للإعلام

عون أكد إصراره على طرح الموازنة في أقرب فرصة: الأفكار المتداولة لا تلزم أحداً

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إصراره على أن يكون هناك مشروع موازنة في أقرب فرصة، معتبراً "أن كل الأفكار التي يتم تداولها هي مجرد أفكار لا تلزم أحداً، والواجب يقتضي أن يتم طرح مشروع موازنة واضح المعالم ومتضمناً للاصلاحات المرجوة، على طاولة مجلس الوزراء، فيصار إلى نقاشها ضمن المؤسسات الدستورية سواء في الحكومة أو في المجلس النيابي. وعندها يبدي كل طرف رأيه بكل شفافية بها، فيتم اتخاذ القرارات لمصلحة لبنان وماليته العامة، من خلال مكافحة الهدر وضبط العجز عبر خطة عامة تعبر عنها هذه الموازنة". ورأى انه "بغياب هذا المشروع وهذا النقاش داخل المؤسسات الدستورية، فإننا ما زلنا بعيدين عن المطلوب".

وكالة الأناضول

وزيرة الدفاع الفرنسية تنفي مسؤولية بلادها عن مقتل مدنيين باليمن

نفت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، أن تكون باريس مسؤولة عن مقتل مدنيين في حرب اليمن. جاء ذلك في تصريحات للوزيرة، وقالت بارلي: "لا يوجد أية دليل على أن الأسلحة الفرنسية التي تستخدمها السعودية في اليمن، تسببت في مقتل مدنيين". جاءت تصريحات الوزيرة الفرنسية، في أعقاب كشف مؤسسة "ديسكلوز" للتحقيقات الاستقصائية، عن وثيقة سرية خاصة بإدارة الاستخبارات العسكرية الفرنسية، يعود تاريخها تشرين الأول 2018، تفيد بأن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، استخدم أسلحة فرنسية في حربه هناك، بما في ذلك قصف مناطق مدنية.

وكالة أنباء رويترز

مصدر في الإليزيه: فرنسا تدعم الحكومة الليبية المعترف بها دولياً

قالت فرنسا إنها تدعم الحكومة الليبية المعترف بها دولياً في طرابلس، بعد أن اتهمتها بدعم حكومة منافسة في شرق ليبيا، قائلة إنها ستقطع التعاون الأمني مع باريس. وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية "كما أكدنا في عدة مناسبات: فرنسا تؤيد الحكومة الشرعية لرئيس الوزراء فائز السراج ووساطة الأمم المتحدة والحل السياسي الشامل في ليبيا".

وكالة فرنس برس

البرلمان اليوناني يطالب ألمانيا بتعويضات مالية عن الاحتلال النازي

صوت البرلمان اليوناني على قانون يطالب الحكومة بالتحرك رسمياً للحصول على تعويضات مالية من ألمانيا عن الجرائم التي وقعت خلال الاحتلال النازي، في قضية تعترض عليها برلين منذ فترة طويلة. وأكد القرار أن "البرلمان يدعو الحكومة اليونانية إلى القيام بكل تحرك دبلوماسي أو قانوني لتلبية مطلب الدولة اليونانية بشأن الحربين العالميتين الأولى والثانية".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

مصدر في الخارجية الروسية: موسكو ستدرس تقرير مولر لكن نؤكد عدم وجود "تواطؤ أو تدخل"

أفاد مصدر في وزارة الخارجية الروسية، أن الجانب الروسي سوف يقوم بدراسة تقرير المدعي العام الخاص الأمريكي روبرت مولر، موضحاً أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة، أنه لا يوجد أي تواطؤ أو تدخل روسي في الانتخابات الأمريكية. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "لا يزال يتعين التعرف على التقرير. ولكننا نكرر أنه لم يكن هناك تواطؤ أو تدخل في الانتخابات في الولايات المتحدة".