TL

لبنان ليس مفلساً، لا بل هو مليء لكن تنقصه عملية نوعية لوقف الهدر والفساد. هذه الحقيقة أكّدها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في دردشة مع الإعلاميين إذ قال: صحيح أن هناك تقشفاً، لكن هذا لا يعني أنه لن يكون هناك أموال في البلد، والمهم الآن هو تطبيق مشاريع مؤتمر "سيدر".

المنار

بلغة العارف بالواقع الصهيوني، طمأن السيد نصر الله الشعب اللبناني إلى أن عدوّه المصاب بجبهته الداخلية وعجز قواته البرية لا يفكر بحرب قريبة، وإن كان العدو ماكراً والحذر واجباً.

nbn

في سريلانكا، بدأت تتكشف خيوط التفجيرات الإرهابية مع إعلان الحكومة أن المنفذين ينتمون لجماعات محلية، ولكن نفذوا أعمالهم بمساعدة دولية.

mtv

خصصت المحطة مقدمتها لمذيعة توجهت إلى الصم بلغة الإشارة، وواكبتها مذيعة قرأت بالصوت ما تقوله الإشارة، كالتالي:

"أعطتنا الـ"إم تي في" شاشتها الليلة وأعطتنا مقدمة نشرتها. الصورة والكلمة الليلة لنا نحن الصم، نحن مثلكم، نحن فئة من المجتمع اللبناني نوصل صوتنا بالإشارة ونفهم أحداث الحياة بعيوننا.

NTV

أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" استبعاده أي حرب في الصيف المقبل مع إسرائيل، وذلك لعدم جهوزية الجبهة الداخلية للعدو، والذي رأينا كيف سقطت دفاعاته بصاروخين من غزة. وقال إن أي حرب إسرائيلية تحتاج إلى عملية برية لتحقيق هدفها، وهذا غير متوافر لدى العدو، وقد انتهى في المقابل الزمن الذي كانت تحسم فيه إسرائيل الحرب من الجو.

المستقبل

أسبوع الموازنة ولا نقاش يعلو على مناقشة أرقامها والتخفيضات التي ستتضمنها.

رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري كشف أن السبب الأساسي لتأخير انجاز الموازنة هو "لكي نستطيع التوافق جميعاً على الأرقام والتخفيضات التي سنجريها". وقال: إن الاصلاح يتطلّب توافق جميع الأطراف المشاركة في مجلس الوزراء، لأنه ليس باستطاعة أي مسؤول أن يقوم بمفرده بهذه المهمة.

OTV

بعد الموقف اللافت وناقوس التنبه الذي دقه الرئيس عون من بكركي البارحة، موقف متناغم للسيد حسن نصر الله لاقى فيه رئيس الجمهورية في رفض فرض ضرائب جديدة، وعدم المس بذوي الدخل المحدود وبالدعوة إلى التحرك لأن الوقت يستهلك وكذلك الجهود والوعود وصولاً إلى الحائط، كما حذر السيد.

LBC

عشية العودة إلى العمل، مع انتهاء العطلة، بدا أن الجميع يستشعرون هول الوضع المالي والاقتصادي، إلى درجة أن السيد حسن نصر الله لم يتوانَ عن القول: "ذاهبون إلى الحل غصب عنا".

الميادين

أكدت وزارة ​النفط​ الإيرانية أن "​الولايات المتحدة​ الأميركية لن تنجح في وقف صادراتنا النفطية وسياساتها بهذا الخصوص ستفشل". وكان ​البيت الأبيض​ قد أعلن أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قرر عدم تمديد الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول من العقوبات​ المفروضة على إيران اعتباراً من شهر أيار، مشيراً إلى أن القرار يستهدف وقف صادرات نفط إيران تماماً مع حرمان النظام من دخله الرئيسي.

الجزيرة

أصدرت رئاسة ​أمن الدولة​ ​السعودية​ بياناً حول إحباط الهجوم الإرهابي في الزلفي، مشيرةً إلى أن "المهاجمين الأربعة على مباحث الزلفي اتخذوا استراحة مقراً للتخطيط لعمليتهم"، معلنةً عن "العثور على أحزمة ناسفة في الاستراحة التي اتخذها مهاجمو مباحث الزلفي مقراً للتخطيط".

العربية

أكد رئيس أركان الجيش ​العراقي الفريق أول ركن ​عثمان الغانمي​ أن خلايا تنظيم "داعش" في العراق تحت السيطرة، مشدداً على أن التهديد يتعلّق بفكر التنظيم في حد ذاته.

وقال الغانمي خلال كلمة له في مؤتمر صحفي بـ"مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية" التابع للحكومة العراقية إن "منظومة الاستخبارات العراقية تعمل بشكل كبير لمنع أي تحرّكات للخلايا النائمة في البلاد والتي هي بالأساس تحت سيطرة ​القوات​ الأمنية العراقية"، مشيراً الى أن "التهديد على المستوى البعيد، يتعلّق بفكر تنظيم "داعش" فهذا هو الخطر لأن "داعش" لم يعد يسيطر على أي شبر داخل الأراضي العراقية".