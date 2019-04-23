لبنان الحر

أكد نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ ​غسان حاصباني​ أن "أي تموضع سياسي عليه أن يكون منفصلاً عن النقاش العملي خصوصاً بالسياسات العامة و​الموازنة​ ولكل فريق سياسي رأيه ولكن هناك آلية لمناقشة وإقرار الموازنة خصوصاً أن لكل فريق سياسي رأيه وإذا طرحت الموازنة على طاولة مجلس الوزراء تُناقش ولكن نتمنّى أن تكون بعيدة عن أي مزايدات".

صوت لبنان

اعتبر الرئيس السابق ​أمين الجميل​، في حديث لقناة "​روسيا​ اليوم"، أن "​حزب الله​" على هامش الشرعية اللبنانية، لافتاً إلى أن هذا هو مفهوم القانون الدولي بالنسبة إلى واقع الحزب اليوم.

ورأى الجميّل أنه لا بد من أن يقتنع "حزب الله" أن مصلحته أن ينتظم ضمن السيادة البنانية بشكل كامل، مشيراً إلى أن كل شيء خارج عن الطبيعة لا يمكن أن يستمر، موضحاً أننا "نحاول أن ننهي هذا الواقع الشاذ بالحوار من أجل الوصول إلى نتيجة تحفظ مصالح لبنان".

radio orient

أوضحت مصادر رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري أن "الاجتماع المالي الأول طُرحت فيه كل الاحتمالات والحريري ينتظر أن تحدد الجهات السياسية إذا لم تكن جاهزة للرد قد لا يعقد الاجتماع غداً وكل الأمور رهن ​الاتصالات​"، مشيرةً إلى أن "كلام رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ يوم أمس من ​بكركي​ واضح بأن الوقت ليس لصالحنا و"معة حق بهذه القضية".

اذاعة النور

أفادت مصادر قريبة من "​حزب الله​" بأن "الأمور بشأن الأزمة الاقتصادية لم تتبلور بعد بشكل كامل"، مشددةً على "ضرورة عدم المس بأجور الموظفين الفقراء وبالتقديمات الاجتماعية ولا لفرض ضريبة إضافية على ​البنزين​ ولا زيادة الضريبة على القيمة المضافة​ ولضرورة استعادة الأموال المنهوبة في الفترة السابقة".

صوت المدى

اعتبر أمين سر تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​ابراهيم كنعان​ خلال احتفال لحزب "الطاشناق" في ​الفنار​ أنه "مصادفة معبّرة أن نجتمع لإحياء ذكرى الإبادة في حقّ الشعب الأرمني بعد يوم من احتفالنا بقيامة السيد المسيح فنؤكد في المناسبتين انتصار الحياة على الموت والأمل على اليأس"، مشيراً إلى أن "الرجاء يتكرَر في كل مرّة أمامَ القتل والظلم تماماً كما بالأمس في سريلانكا​ التي لا تزال تُلملِم جراحَها أمام جنون ​الإرهاب​ والموت الذي يتنَقل من مكان إلى آخر".