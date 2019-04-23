الجزيرة - السعودية

المملكة والإمارات تقدِّمان دعماً للشعب السوداني بمبلغ ثلاثة مليارات دولار

استشعاراً منهما لواجبهما نحو الشعب السوداني الشقيق، ومن منطلق التعاون البنّاء، ودعماً لجمهورية السودان الشقيقة؛ أعلنت المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، تقديم حزمة مشتركة من المساعدات لجمهورية السودان، يصل إجمالي مبالغها إلى ثلاثة مليارات دولار أميركي، منها 500 مليون دولار مقدَّمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني وذلك لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف.

كما سيتم صرف باقي المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.

الاتحاد - الإمارات

محمد بن راشد يلتقي محمد بن زايد

التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتبادلا خلال لقائهما في مجلس قصر البحر بأبوظبي، الأحاديث الأخوية وتناولا عدداً من القضايا الوطنية والشؤون، التي تهم المواطنين وبما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة الدولة عالمياً.

الوطن - عمان

أمير الكويت يستقبل وزير الإعلام

استقبل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في قصر بيان أمس، الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام ورؤساء وفود الدول المشاركة في الملتقى الإعلامي العربي السادس عشر، الذي بدأت أعماله في العاصمة الكويت أمس. وقد نقل وزير الإعلام خلال المقابلة تحيات السلطان قابوس بن سعيد إلى أمير دولة الكويت، وتمنياته له بدوام الصحة والسعادة وللشعب الكويتي الشقيق مزيداً من التطور.

القدس - فلسطين

كحلون يرفض الخارجية واشتراطات يمينية بمنع الانسحاب من الضفة

ذكرت قناة 13 العبرية، أن بنيامين نتنياهو المكلّف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، مرر عبر جهات إلى موشيه كحلون زعيم حزب كلنا، رسالة يبلغه من خلالها أنه سيعمل على تعيينه وزيراً للخارجية، إلا أن الأخير رفض.

وبحسب القناة، فإن كحلون يريد التمسّك بحقيبة المالية التي تولاها في الائتلاف الحكومي الأخير، ويتوقع أن ينجح بالبقاء وزيراً للمالية. وسيلتقي وفد الليكود لمفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي بقيادة ياريف ليفين مع ممثلي حزب كلنا يوم الخميس المقبل ،من أجل إجراء أول مفاوضات بينهم بشأن تشكيل الائتلاف الجديد.

فيما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الاثنين، أن اتحاد الأحزاب اليمينية سيشترط في المفاوضات مع الليكود، منع الانسحاب من الضفة الغربية أو الاعتراف بإقامة دولة فلسطينية.