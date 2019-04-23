النهار/ روزانا بو منصف

رأت أن ما يواجهه لبنان خطير على مستويات كثيرة بداية من تصعيد الولايات المتحدة العقوبات ضد إيران و"حزب الله"، وصولاً إلى التخبط المخيف في الدول المجاورة لا سيما في سوريا، معتبرة أن القدرة على معالجة الوضع اللبناني قد تزداد صعوبة في ظل عقوبات جديدة سيُعلن عنها خلال ساعات.

واستغربت عدم تماسك أهل السلطة حيال أزمة لبنان الاقتصادية، واستمرارهم في لعبة "إلقاء اللوم" من خلال رمي كل فريق كرة المسؤولية عن الوضع في خانة الأطراف الآخرين.

النهار/ أحمد عياش

كتب عن الأزمة الاقتصادية التي يمرّ بها لبنان، وعن موقف رئيس الجمهورية منها، والحلول التي قدّمها وزير المالية.

وكشف نقلاً عن مصادره أنه تم وضع الرئيس سعد الحريري أمام احتمالين: البقاء في رئاسة الحكومة لكي تنفجر الأزمة بوجوده نتيجة تعثر الوصول إلى الموازنة المنشودة أو فرض رحيله كي لا يكون حاضراً عندما تنفجر الأزمة.

الجمهورية/ طارق ترشيش

اعتبر أن كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وانزعاجه من التأخير في إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2019 يكشف عن أزمة حقيقية بين أركان السلطة.

ورأى وجود أجواء إيجابية يمكن البناء عليها في إطار مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وهو أن بعض الدول المانحة العربية والأجنبية أبلغت صراحة إلى المراجع اللبنانية المختصة أنها بدأت وستستمر في الإشراف على إنفاق أي هبة أو على تقديم أي مساعدة مالية أو إغاثية إلى أصحابها مباشرة ضماناً لعدم حصول أي هدر في هذا المجال.

الأخبار/ نقولا ناصيف

قال إن كلام رئيس الجمهورية ميشال عون من بكركي الأحد الفائت، لا ينطوي على توجيه رسائل إلى أكثر من فريق معني بإنجاز موازنة 2019، مقدار ما توخى رسالة واحدة محددة، هي إصراره على إدراج مشروع القانون في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء الخميس. ورغم أن إحالتها في هذا الموعد قد يكون أكثر من متعذر بسبب عدم اكتمال المشاورات المحوطة بها، إلا أن الطريقة التي يقارب عون تعامله مع الموازنة، هي نفسها التي جرّبها مع خطة الكهرباء إلى أن أُقرّت ببنودها كلها بالإجماع في مجلس الوزراء في جلسة 8 نيسان. وتساءل: هل يخفي تباطؤ الموازنة محاولة جديدة لتأجيل قطع الحساب؟

البناء/ النائب فريد البستاني

قال إنه خلال سنتين من عمر العهد، لم يهدر رئيس الجمهورية وقته فصنع عبر الحركة الدولية والإقليمية التي قادها بنفسه وشاركه فيها وزير الخارجية جبران باسيل، معادلات حماية لخارطة الطريق الداخلية التي رسمها بعناية، ووفر لها شبكات الأمان الداخلي، بحيث نستطيع اليوم أن نتحدث رغم كلّ الغبار المنتشر في المنطقة والتساؤلات المرافقة حول السلم والحرب، أنّ لبنان يحظى بقدر عالٍ من الحماية لاستقراره نقلتها لنا مؤشرات مؤتمر سيدر وإصرار المانحين على السير بمقرّراته، والوفاء بالتزاماته، وهي بما فيها التزامات لبنان علامة على وجود شبكة حماية خارجية كافية لمنع السقوط والانهيار وزعزعة الاستقرار.

الديار/ علي ضاحي

نقل عن أوساط مقربة من الرئيس ميشال عون أنه تكلم في بكركي بالإجمال ولم يسمِ احداً، وهو قصد كل معرقل للموازنة ومن يريد لها أن تطول إلى ما بعد أيار، فلا إمكان للقبول بعدم إقرارها سريعاً ومن ضمن الإصلاحات وبنود التقشف التي تُناقش أخيراً. وتشير إلى أن الرئيس عون مستمر في التسوية الرئاسية مع الرئيس سعد الحريري ولا يريد فتح مشكلة معه ولا مع غيره ولكن من واجباته ومسؤولياته أن يضع الأمور في نصابها وأن لا يسمح بانهيار البلد وتعميق جراحه وأزماته بالتراخي والإهمال وعن قصد أو غير قصد.

اللواء/ معروف الداعوق

نقل عن خبير مالي بارز قوله إن توجّه الحكومة لوضع موازنة تقشفية تتضمن سلّة من الإصلاحات، يوجب عليها اعتماد أحد خيارين، الأوّل يقضي بإعادة النظر في تكلفة أجور ومرتبات القطاع العام بمجمله، ووضع آلية متشددة للحد من التهرّب الضريبي ومكافحة التهريب على أنواعه، والخيار الثاني، اللجوء إلى فرض مزيد من الضرائب والرسوم على لائحة من السلع والمتطلبات المعيشية للمواطنين وذلك من خلال رفع ضريبة القيمة المضافة المعتمدة حالياً بنقطة أو نقطتين. وقال: إن النقاشات المتواصلة بين مكوّنات الحكومة تدرس بدقة وتمحيص مدى كلفة وتأثير أي خيار يتوافق عليه على مجمل الشعب اللبناني وليس على فئة محددة بذاتها، مع التركيز على تجنيب الطبقات المحدودة الدخل والفقيرة أي تداعيات أو أعباء إضافية.

الشرق / خليل الخوري

تساءل كيف يمكن لهذا الوطن، الغارق في الأزمات والمعرّض للهزات العديدة الخطرة بما فيها الهزة الاقتصادية والمالية الخطرة، والموضوع في عين الرقابة الدولية… كيف له أن ينهض من عثراته فيما القوم منصرفون إلى الغرف من مستنقع الأحقاد والضغائن النتن؟! وقال: نحن نطالب بمكافحة الفساد حتى النهاية، ولكننا لا نؤمن بأنّ هذه الحملات المتبادلة (والمتقاطعة عند التهم بالفساد) ستوصل إلى نتيجة اللهم سوى توسيع الشرخ.