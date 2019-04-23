The Washington Post

الكرملين يرفض تقرير ميولر، وينعته بغير الحاسم والمؤذي لروابط الولايات المتحدة مع روسيا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن تقرير المحقق الخاص الأمريكي روبرت مولر لا يحتوي أي جديد ولا يقدم أدلة دامغة حول "التدخل الروسي" في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مؤكداً أن روسيا مازالت ترفض هذه الاتهامات.

وأشار إلى أنه "منذ البداية، قلنا أن مهما فعل المحققون، فلن يجدوا أي تدخل، وتحدث الرئيس بوتين، على وجه الخصوص عن هذا، لأنه لم يكن هناك مثل هذا التدخل.. في الواقع، يؤكد المنشور مرة أخرى هذا، ونحن نأسف لأن مثل هذه النوعية من الوثائق يكون لها تأثير مباشر على مسار تطوير العلاقات الروسية الأمريكية الثنائية التي ليست بأفضل أحوالها".

وكان روبرت مولر قد عمل على التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأميركية والعلاقات السرية بين موسكو وفريق ترامب، على مدى عامين تقريباً. ونفت السلطات الروسية مراراً، بما في ذلك الرئيس، بوتين، المزاعم بالتدخل في الانتخابات ودعم ترامب خلال السابق الرئاسي، واصفة هذه المعلومات بالأكاذيب الهادفة لتأجيج الشعور المعادي لروسيا في الولايات المتحدة.

The New York Times

إلقاء اللوم على مجموعة محلية في الهجوم على سريلانكا، إلا أن البلاد تشك بضلوع "شبكة دولية"

قالت السلطات السريلانكية إن سلسلة التفجيرات التي استهدفت الكنائس والفنادق الأحد نُفذت بدعم من شبكة دولية.

وألقت الحكومة باللوم على جماعة جهادية محلية غير معروفة هي "جماعة التوحيد الوطنية"، على الرغم من أنها لم تعلن مسؤوليتها عن تنفيذ هذه الهجمات، كما لم تتبن أي جهة أخرى المسؤولية عنها.

وقال المتحدث باسم الحكومة، الوزير راجيثا سيناراتني، "لا يمكنني أن أتخيل كيف استطاعت جماعة محلية تنفيذ مثل هذه الهجمات بدون دعم دولي".

وأكد الوزير أن السلطات تلقت معلومات وتحذيرات سابقة عن الهجوم من أجهزة مخابرات دولية، لكن لم يبلغ بها رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغي.

كما أفاد مصدر في الشرطة باعتقال 24 شخصا يعتقد أن لهم صلة بالتفجيرات وأنهم أعضاء "في جماعة التوحيد الوطنية".

بالإضافة إلى ذلك، فقد صرح مكتب رئيس الجمهورية أنه سيعلن حالة الطوارئ العامة على مستوى البلاد.

روسيا اليوم

السراج ينتقد فرنسا لموقفها "الغامض" تجاه الأحداث في ليبيا

انتقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج موقف فرنسا تجاه الأحداث الأخيرة في ليبيا.

وقال السرّاج في مقابلة مع صحيفة "لو موند" الفرنسية إن باريس على الرغم من اعترافها بحكومة الوفاق الوطني، تقدم الدعم لخليفة حفتر.

واعتبر أن "هذا الدعم غير المتوازن من قبل فرنسا هو ما دفع به نحو قرار الانسحاب من العملية السياسية".

واتهم فرنسا باتخاذ موقف "غير واضح" وعدم التضامن مع حكومة الوفاق إلى حدٍ كاف.

وأعرب السرّاج عن رضاه عن إدانة بعض الدول لتقدم قوات خليفة حفتر نحو طرابلس، لكنه أشار إلى أن ذلك ليس كافياً. ودعا المجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف واضح"، مشيراً إلى أن على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات محددة لوقف إطلاق النار وعودة قوات حفتر إلى مواقعها السابقة.

يذكر أن "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر أطلق في بداية أبريل الجاري عملية عسكرية في محيط العاصمة طرابلس لمكافحة الجماعات المسلحة. وقد أسفرت الاشتباكات بين قوات حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق عن مقتل أكثر من 250 شخصا، حسب معطيات الأمم المتحدة.