وكالة الأناضول

لافروف وظريف يبحثان الشأن السوري

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، الشأن السوري. وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، أن مباحثات الوزيرين جاءت في اتصال هاتفي. وأوضح البيان أن الجانبين بحثا في الاتصال العلاقات الثنائية، والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد أن لافروف وظريف تناولا الاجتماع الـ 12 لمحادثات أستانة حول سوريا، المقرر عقده في العاصمة الكازاخية، نور سلطان يومي 25 و26 نيسان الحالي. كما ناقش الوزيران خطة العمل المشتركة الشاملة للبرنامج النووي الإيراني، وفق البيان نفسه.

وكالة أنباء رويترز

تركيا تنتقد قرار أميركا إنهاء الإعفاءات من عقوبات نفط إيران

قالت وزارة الخارجية التركية على موقع تويتر الاثنين، إن تركيا تنتقد قرار الولايات المتحدة بخصوص إنهاء الإعفاءات من العقوبات النفطية المفروضة على إيران، قائلة إنها لن تخدم السلم والاستقرار في المنطقة.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على تويتر "لا نقبل العقوبات الأحادية الجانب وفرض الإملاءات بشأن كيفية بناء علاقتنا مع جيراننا".

وكان البيت الأبيض قال إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر عدم تجديد الإعفاءات في أيار، والتي تسمح للمستوردين بشراء النفط الإيراني دون الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الجيش التركي يصف "سو - 57" بالبديل الأفضل لـ"إف - 35"

ستكون المقاتلة الروسية من الجيل الخامس "سو-57"، البديل الأمثل لطائرة "إف-35" الأميركية، في حال قررت الولايات المتحدة إخراج تركيا من برنامج "الطائرة العالمية". فقد نقلت مجلة "ديفينس نيوز" عن مصدر رفيع المستوى في وزارة الدفاع التركية: "لا يمكننا ترك "إف-35" دون بديل، وستكون المقاتلة الروسية الخيار الأفضل، في حال لم تتصرف الولايات المتحدة كحليف وشككت في مشاركتنا في البرنامج المشترك للطائرات الهجومية". وقد خيّرت الولايات المتحدة تركيا بين منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400" والمقاتلات الأميركية "إف-35".