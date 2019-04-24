الشرق الاوسط:

7/4/2019

غازبروم نفط الروسية تتوقع انتهاء اتفاق النفط العالمي منتصف 2019

قال مسؤول في غازبروم نفط الذراع النفطية لشركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم تتوقع انتهاء اتفاق النفط العالمي بين أوبك وحلفائها في النصف الأول من العام الحالي. واتفقت منظمة أوبك ومنتجون كبار بقيادة روسيا على خفض الانتاج 1،2 مليون برميل يومياً من أول كانون الثاني ولمدة ستة أشهر من أجل دعم أسعار النفط وتحقيق التوازن في السوق. وفي الوقت الحالي، تتخذ غازبروم نفط قرارات الاستثمار طويل الأجل بافتراض سعر للنفط عند 50 دولار للبرميل، حسبما ذكر ياكوفليف. وزادت الضغوط الفنزويلية أيضاً على السوق بفعل توقعات بزيادة المخزونات الأميركية، والقلق بشأن مدى استعداد روسيا للتمسك بخفض لإنتاج تقوده منظمة أوبك.

7/4/2019

الصين توقع اتفاقيّات تعاون مع 17 دولة عربية لمبادرة "الحزام والطريق"

قال مساعد وزير الخارجية الصيني تشن شياو دونغ، أن الصين والدول العربية تركز على التشارك في بناء الحزام والطريق تحت رعاية مباشرة من قادة الجانبين. وأشار تشن، وفقاً لوكالة الأنباء الصينية" شينخوا" إلى أنه يتعين على الجانبين مواصلة توثيق الالتقاء الاستراتيجي والتشغيلي وزيادة الانفتاح المتبادل والتعاون في مجال الحوكمة والعمل معاً لتحسين مسار الاصلاح والتنمية. ويهدف الطريق إلى إنشاء مسارات تجارية متفق عليها بين عدد كبير من الدول، وبمبادرة اقتصادية واحدة، بحيث يتم تبادل المشاريع والصفقات والأدوات التجارية والمالية وصولاً إلى عولمة جديدة، تعتبر الصين أنها ستكون لصالح الشعوب.

18/4/2019

"روساتوم" تبرم اتفاقيات واعدة "نووياً" مع شركاء في الشرق الأوسط

عزز الجانبان العربي والروسي أرضية التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وذلك بعد توقيعهما مجموعة اتفاقيات على هامش أعمال منتدى "آتوم إكسبو"، الذي استضافته مدينة سوتشي في الدورة الحادية عشرة منه، بمشاركة 650 شركة ومؤسسة من مختلف دول العالم، بما في ذلك بعض دول من العالم العربي، فضلاً عن أكثر من 4000 ممثل شركة تعمل في مجال الطاقة النووية وتطويرها. ومن أهم ما تم توقيعه خلال المنتدى، مذكرة بين شركة "آتوم إنيرجو ماش" التابعة لمؤسسة الطاقة النووية الروسية "روساتوم"، وشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية "بتروجيت". وتنص المذكرة على التعاون في إنتاج وتوريد المعدات لمحطات الطاقة النووية، والمشاريع المتعلقة بصناعات النفط والبتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

19/4/2019

تقرير: اتجاه الليرة التركية على المدى المتوسط هابط

قال تقرير اقتصادي حديث، إن القطاع السياحي وتدخلات البنك المركزي التركي، وراء دعم الليرة في أزمتها التي تمر بها منذ عدة أشهر، والتي هبطت بها لأكثر من 30 في المائة من قيمتها، متوقعاً استمرار موجة هبوط الليرة على المدى المتوسط. وأفاد تقرير مؤسسة "غولف بروكرز"، بأن الليرة التركية ضعفت قيمتها مقابل اليورو خلال عام تقريباً، إذ انخفضت قيمتها في سنة واحدة من 4.5 ليرة مقابل 1 يورو إلى 8 ليرات لكل 1 يورو. وبحسب التقرير، ليس من المتوقع على المدى الطويل أي تدخلات من البنك المركزي للحفاظ على حدود السعر بين 5.9 ليرة وبين 7 ليرات تركية لكل 1 يورو. وعند المقارنة بالسابق، تعد هذه واحدة من الحدود المستقرة نسبياً. وأشار التقرير للتأثيرات السياسية على قيمة الليرة التركية؛ حيث أوضح أن العملة التركية تضررت نتيجة التوترات الدولية، مثل تدهور علاقات تركيا مع الولايات المتحدة الأميركية.

الديار 18/4/2019

لماذا لم يستفد Bمن 150 مليار دولار بعد تحرير سعر الصرف

أكد اقتصاديون مصريون أن تصريحات محافظ البنك المركزي طارق عامر، بأن حجم التدفقات من النقد الأجنبي بلغت 150 مليار دولار، بعد تحرير سعر الصرف نهاية 2016، لا يعكس بالضرورة قوة الاقتصاد المصري، أو أنه حقق نجاحات خلال هذه الفترة. ووصف المختصون تصريحات عامر، بأنها تأتي ضمن سياسية نظام الانقلاب العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي، بالتلاعب بالأرقام، أو نتائجها على أرض الواقع، مؤكدين أن المسؤول المصري تفاخر بما اعتبره إنجازاً، في وقت كشفت فيه تقارير البنك المركزي، أن الاستثمارات الجنبية بمصر تراجعت 40% خلال النصف الأول من موازنة 2018/ 2019. ويشير المختصون أن الاقتصاد المصري لن يشهد نجحاً، إلا بتحقيق نسب تصدير كبيرة للخارج، وجذب استثمارات أجنبية حقيقية للداخل، وهما أمران لم يتحققا خلال السنوات الماضية، حيث تراجعت نسب التصدير نتيجة توقف كثير من المصانع المصرية.