TL

فيما يستعجل رئيس الجمهورية العماد عون الانطلاق على مسار مشروع الموازنة لإقرارها، مكرراً أن لبنان سيزدهر ويوافقه الرأي بمستقبل واعد للبلد ولو بعد حين قريب رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي أمل إقرار الموازنة قريباً لرفعها إلى البرلمان، ويشدد رئيس المجلس نبيه بري على الإسراع في إقرار الموازنة والخوض في مسار اقتصادي اجتماعي يطمئن البلاد والعباد، أحال وزير المال علي حسن خليل الصيغة الجديدة لمشروع قانون الموازنة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

المنار

أما في لبنان، فلسنا بحاجة إلى وزارة إضافية طبعاً، في زمن التقشف وعصر النفقات. فهنا، جل ما نحتاج إليه، هو تضامن أكثر وشعبوية أقل، حتى نضحي أيضاً بلد اللامستحيل، إذ يصبح المستحيل، أقله على المستوى الاقتصادي والمالي، في متناول اليد.

nbn

بعيداً من الموازنة وشجونها وشؤونها أولى الرئيس بري قضية الحدود البحرية جانباً من اهتمامه اليوم، وأكد لقائد اليونيفيل استعداد لبنان لتثبيت هذه الحدود والمنطقة الاقتصادية الخاصة عبر الآلية التي اعتمدت في ترسيم الخط الأزرق بإشراف الأمم المتحدة.

mtv

وزير المال علي حسن خليل رفع إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الصيغة الجديدة المعدلة لمشروع الموازنة، لكن لا شيء حتى الآن يؤكد أن الموازنة ستضاف إلى جدول الأعمال العادي لمجلس الوزراء الذي ينعقد الخميس، لكن سواء أدرجت الموازنة في اليوم الأخير كملحق أم لم تدرج، فالواضح أنها باتت محور الاهتمام الرسمي والشعبي.

NTV

من بعد قيامة الموارنة.. قيامة الموازنة واعتباراً من الخميس يبدأ ضخ الأرقام والاقتراحات وسحق الأسعار، واليوم رفع وزير المال علي حسن خليل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الصيغة الجديدة المعدلة لمشروع الموازنة والمواد القانونية المقترحة، وتضمينها الإجراءات التقشفية في ضوء وضعية المالية العامة والعجز.

المستقبل

بعد الانتهاء من عطلة الفصح المجيد، بدا واضحاً اليوم الزخم في التحركات واللقاءات والمواقف المتصلة بمشروع الموازنة.

ففي السراي الكبير لقاءات لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وتأكيد له خلال حفل افتتاح المؤتمر المصرفي العربي، بأن الإصلاح يجب أن يتم؛ آملاً بوضع الموازنة خلال الأيام المقبلة على طاولة مجلس الوزراء، معرباً عن ثقته بأن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري حريصان على التقشف ومنع الهدر ومحاربة الفساد وتطوير القوانين.

OTV

وحدها الحقيقة تضع حداً لوقاحة الكذب، متى قيلت.

انطلاقاً من هذا المبدأ، وحده مشروع الموازنة الجديدة يضع حداً لفلتان الشائعات، متى طرح على طاولة مجلس الوزراء ليناقش، ووحده القضاء يضع حداً بين الاقترافات والافتراءات متى تم اللجوء إليه في قضايا كثيرة، منها ما أثاره أخيراً ومجدداً الوزير السابق أشرف ريفي في حق الوزير جبران باسيل. في موضوع الموازنة، الجديد بعد مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من بكركي قبيل قداس عيد القيامة، إحالة المشروع المعدل من قبل وزير المال إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

LBC

إن قراءة جدول أعمال مجلس الوزراء تبعث على الإحباط والقنوط خصوصاً أن فيه بنوداً بمئات مليارات الليرات كصرف على القاعدة الاثنتي عشرية...

صحيح أن هذا الصرف مسموح حتى آخر الشهر المقبل، ولكن أين أصبحت الموازنة لوقف هذا الصرف من دون ضوابط، ونكاد أن نقول "من دون شفقة"؟...

الميادين

اعترضت بكين على العقوبات الأميركية لمنع تصدير ​النفط​ الإيراني، بحسب ما أعلنت ​وزارة الخارجية الصينية​.

الجزيرة

أعلنت ​الحكومة​ الفنزويلية، عن تنظيم تظاهرتين بهدف التصدي للتظاهرات التي دعا إليها الزعيم المعارض ​خوان غوايدو​ الراغب في زيادة الضغوط على حكومة ​نيكولاس مادورو​. وستخرج التظاهرتان المؤيدتان للرئيس مادورو في 27 نيسان وفي الأول من أيار في ​عيد العمال​.

العربية

حذرت ​السفارة الصينية​ في ​سريلانكا​، مواطنيها من السفر لسريلانكا في المستقبل القريب بعد انفجارات في كنائس وفنادق فاخرة عبر الجزيرة في عطلة ​عيد الفصح​.