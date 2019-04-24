لبنان الحر

استنكرت ​الرابطة المارونية​ التفجيرات الدموية التي حصلت في ​سريلانكا​ والتي أودت بحياة مئات المواطنين الآمنين كما المؤمنين في الكنائس، إنّ هذه التفجيرات ذات المنحى الإرهابي تهدف إلى تأجيج المشاعر الدينية وإحداث صدمة لدى المسيحيين في ​العالم​ وضرب مبدأ حوار الحضارات والأديان كما زرع الفتنة بين الديانتين ​المسيحية​ والإسلامية.

صوت لبنان

رأى رئيس الاتحاد ​العمالي العام ​بشارة الأسمر​، "أنّ العمال توقعوا أن تتشدد ​الحكومة​ من ناحية ​سلسلة الرتب والرواتب​ لتفرض في المقابل ضرائب على الطبقات الشعبية التي تشكّل مجمل ​الشعب اللبناني​، سيما وأننا لم نسمع بأي مسؤول حوّل إلى القضاء لهدر أموال الخزينة العامة".

radio orient

لفت المكتب الإعلامي لرئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، في بيان إلى أن "هناك بوقاً إعلامياً متخصص ببخ الإساءات اليومية لكل ما يمت بصلة إلى الحريري. هذا البوق اسمه جريدة "​الأخبار​" وقد تحدث اليوم عن ورقة اقتصادية ومالية لرئيس ​الحكومة​ تتضمن إجراءات على صورة التلفيقات اليومية لتلك الجريدة"، مشيراً إلى أن "ورقة الإصلاحات والإجراءات المطلوبة لخفض العجز ووقف الهدر، موضع نقاش مسؤول مع كافة المكونات في الحكومة ستتم ترجمته بمشروع ​الموازنة​ الذي سيرفعه وزير المال إلى مجلس الوزراء"، مشدداً على أن "ما نشرته الأخبار ورقة منسوبة زوراً للحريري وفيها الكثير من الفبركات وبنات أفكار التخريب القائم على مشروع النهوض الاقتصادي والبرنامج الحكومي".

اذاعة النور

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​الوليد سكرية​ إلى أنه "لا أعلم من يؤيد الإجراءات المتداول بها حول ​الموازنة​ ومن يعارضها خصوصاً أنها تتم على حساب ​القطاع العام​ والموظفين وعدم مد اليد الى أموال الفئات الغنية".

صوت المدى

عرض الرئيس عون مع المدعي العام التمييزي ​القاضي سمير حمود​ عدداً من الشؤون القضائية بالإضافة إلى عمل النيابات العامة.