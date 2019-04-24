"النهار" توقع الرئيس السريلانكي مايثر يبالا سبريسيتا تغيير قادة القوات المسلحة في البلاد في غضون يوم بعد إخفاقهم في منع تفجيرات انتحارية قتل فيها أكثر من 321 شخصاً على رغم أنه كانت لديهم معلومات مسبقة عن الهجمات فيما تبنى تنظيم الدولة الإسلامية الاعتداءات التي استهدفت ثلاثة فنادق وثلاث كنائس.

"النهار" أعلنت الحكومة السريلانكية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الاعتداءات شنت انتقاماً لهجمات على مسجدين في نيوزيلاندا الشهر الماضي، وأدت إلى مقتل 50 شخصاً، إلا أن مكتب رئيسة الوزراء النيوزيلندية دجاسيندا أردريم أفاد في وقت متقدم الثلاثاء بأن السلطات لم تطلع على تقارير استخباراتية تربط بين اعتداءات سريلانكا واعتداءات المسجدين.

"الجمهورية" أعلنت فرنسا أمس تصميمها على مواصلة تطبيق الاتفاق النووي الإيراني والسماح لإيران بالإفادة من المنافع الاقتصادية. فيما انتقد وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه سياسة العقوبات التي تنتهجها واشنطن ضد طهران، معتبراً أن "الولايات المتحدة ارتكبت خطأ فادحاً بتسييس النفط واستخدامه سلاحاً ضد بلادنا". وأعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة دعت إيران إلى إبقاء مضيقي هرمز وباب المندب مفتوحين.

"الجمهورية" قال جاريد كوشنير، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره السياسي، أمس، إنه سيكشف عن خطته المنتظرة للسلام في الشرق الأوسط بعد انتهاء شهر رمضان مطلع حزيران المقبل، مشدداً على أنها تتضمن خطة تنمية واسعة النطاق.

"الجمهورية" كشف مقر باكينغهام أمس عن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيقوم بزيارة دولة المملكة المتحدة بين الثالث والخامس من حزيران المقبل.