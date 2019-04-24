النهار/ وجدي العريضي

كشف عن أن الأميركيين والأوروبيين وتحديداً الفرنسيين أبلغوا إلى المسؤولين اللبنانيين وأكثر من جهة عربية ضرورة أن يبقى الدور السعودي في لبنان مستمراً من خلال دعم الرياض التاريخي والذي يحظى بقابلية من الأكثرية الساحقة من اللبنانيين لافتاً إلى أن النصائح تتوالى لترسيخ الدور السعودي في لبنان لمساعدته ودعمه.

النهار/ دون توقيع

أشار إلى أن الوسط السياسي اللبناني يخضع لرقابة خارجية صارمة ترصد بدقة كل ما يتصل بالمعالجات المطروحة للملف المالي، وأن الأنظار الخارجية على الالتزامات الإصلاحية. ولفت إلى أن الهم المالي يطاول اللبنانيين من كل مكان وأن الأيام والأسابيع الطالعة ستشكل اختباراً للعلاقات بين مكونات الحكومة وبين أركان الحكم والحكومة والمجلس لأن خطة إنقاذ الوضع المالي والاقتصادي ستكون المحك الأقوى للجميع منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية.

الأخبار/ هيام القصيفي

تساءلت: إذا كانت قرارات مؤتمر سيدر لا تزال سارية المفعول، وتنتظر الإصلاحات اللبنانية، فإن السؤال الكبير: هل يسمح الأميركيون وهم مقبلون على عقوبات على حزب الله وإيران، بمدّ لبنان بالمال عبر هذا المؤتمر؟ وقالت: إن الأميركيين لا يزالون يدعمون المؤتمر ويشجعونه وهم جزء منه، إضافة إلى استمرارهم في تقديم الدعم للجيش. وفي المقابل، سمعت الوفود الأميركية الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية كلاماً واحداً، وهو أن لبنان كله يتحمل ضغط العقوبات وليس حزب الله وحده، وحزب الله من نسيج المجتمع اللبناني وأبناؤه هم أبناء الشعب اللبناني، وتالياً لا يمكن أن تطلب واشنطن من أي جهة رسمية أن تقف ضده أو تشن حرباً أهلية داخلية.

الجمهورية/ نبيل هيثم

كشف عن أن سفير دولة عربية نقل نصيحة إلى مسؤول لبناني كبير بأن على لبنان أن يبادر إلى اتخاذ خطوات احترازية تقيه شر السقوط في أزمة كبرى يصبح من الصعب عليه أن يتحمل تداعياتها وسلبياتها ولن يستطيع الخروج منها. ولفت نقلاً عن مصادره بأن لبنان الهش اقتصادياً والهش سياسياً هو أشبه بورقة خفيفة، إن هبت أي نسمة أو أي رياح إقليمية فستتلاعب بها، مضيفاً أن ما يدفعه إلى هذا الكلام هو مخاوف كبرى بدأت تظهرها بلاده مما تسميها تطورات خطيرة محتملة في أيار قد تلقى بثقلها على كل منطقة الشرق الأوسط.

الديار / نور نعمة

اعتبرت أن لبنان غير مدرك لخطورة المرحلة وللتصعيد الأميركي على إيران والاصطفاف السعودي-الإماراتي في وجه طهران، وما سيرتبه هذا الضغط على لبنان من تداعيات سلبية لاسيما على حزب الله. ذلك أن تضييق الخناق على إيران حتماً سيكون له آثار سلبية على المقاومة اللبنانية، وبالتالي أي تقشف داخل حزب الله سيرتد سلباً على الاقتصاد اللبناني بما أن حزب الله يشكل شريحة كبيرة من المجتمع اللبناني. في المقابل، ترى أوساط مقربة من المقاومة أن المسار السياسي لإدارة ترامب هي تحضير المسرح الإقليمي لصفقة القرن وهو الشاغل الأهم لترامب ولذلك يصعد ضغطه على إيران وعلى حزب الله.

الديار/ هيام عيد

نقلت عن أوساط ديبلوماسية مطّلعة، أن هاجس العقوبات الأميركية على لبنان لم يعد يحتل المرتبة الأولى في اهتمامات الداخل، كما الخارج، وبشكل خاص لدى عواصــم القرار الغربية والخليجية، وفي مقدمها العاصمة الأميركية، وتؤكد هذه الأوساط أن قرار واشنطن بالتصعيد في الضغط السياسي والمالي والاقتصادي ضد طهران وحزب الله، لا يطاول الدور اللبناني للحزب، وخلصت إلى أن الأجواء التي عاد بها الوفد الرســمي اللبناني من واشنطن ونقلها إلى القيادات والرؤساء في لبنان، تتسم بالإيجابية خلافاً لكل الأجواء الســلبية الســابقة، مما يعزز الانطباع بأن الروزنامــة الأميركية في المنطقة لا تشمل لبنان وتحيده عن كل سياسات التشدد والضغط تجاه بعض الأطراف الإقليمية.

اللواء/ العميد المتقاعد نزار عبد القادر

رأى أنه بات من الضروري والملحّ الخروج بتصور واقعي لعملية ضبط الإنفاق في جميع أبواب الموازنة باستثناء باب رواتب الموظفين والتي تقل عن ستة ملايين ليرة شهرياً.

وقال: بات من الملح التجاوب مع دعوات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب لاستعجال إقرار الموازنة في ظل الاستحقاقات الراهنة، سواء لجهة التوقيت أو لجهة السير قدماً بالإجراءات الإصلاحية الموعودة. وتستوجب خطورة الأوضاع الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان التساؤل عن مدى قدرة القيادات اللبنانية على حزم خياراتها لإقرار رزمة من الإجراءات الإصلاحية المؤلمة وعدم الاستمرار في مقاربتها التقليدية في إضاعة الفرص من خلال الغرق في إثارة الحساسيات حول الصلاحيات بين مختلف القيادات الدستورية.

الشرق / عوني الكعكي

قال إنّ ورشة العمل التي انطلقت في لبنان يجب ألاّ تتوقف، ذلك أنّ هذا الوطن لم يكن مرّة في حاجة إلى العمل الجاد المتواصل كما هو في هذه المرحلة الصعبة من تاريخه، وفي تقديرنا أنّ اللبنانيين جميعاً مدعوّون إلى الانخراط في هذه الورشة، كلّ من موقعه بالفعل وبمراقبة الفعل. مّا من لا يريد أن ينخرط في هذه الورشة فهو حرّ في اتخاذ ما يراه من مواقف، ولكن اللامعقول هو وضع العصي في الدواليب، واختراع الأقاويل والشائعات والأكاذيب فقط تنفيذاً للأجندات الخارجية التي تتربّص شراً بهذا البلد.