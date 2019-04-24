THE WASHINGTON POST

كيم جونغ أون وبوتين يسعيان إلى توجيه رسائل إلى الولايات المتحدة من أقصى شرق روسيا

غادر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بيونغ يانغ الثلاثاء متوجهاً إلى الشرق الأقصى الروسي للمشاركة في قمته الأولى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الوقت الذي تراقب فيه إدارة ترامب لرصد أي خروقات محتملة للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية والضغوط الأخرى التي يواجهها نظام كيم.

ويؤمّن الاجتماع في فلاديفوستوك - بعد شهرين من انهيار المحادثات بين كيم والرئيس ترامب في هانوي - لكل من كيم وبوتين فرصة لتوجيه رسائل إلى واشنطن.

بالنسبة إلى كيم، يمكن للعلاقات الوثيقة مع موسكو أن تمنح كوريا الشمالية ورقة أخرى تلعبها في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي.

وفي الوقت نفسه، من المرجّح أن يستخدم بوتين الاجتماع لمواصلة إبراز نفوذ روسيا في الشؤون الآسيوية والإشارة إلى أن الكرملين يجب أن يكون له قرار في أي صفقات كبيرة يتم التوصل إليها مع كيم.

the_sydney_morning_herald

وكالات بريطانية وأميركية تنضم إلى التحقيق الذي تقوده الوكالات السريلانكية بعد تعهّد الرئيس السريلانكي بإجراء تغييرات شاملة

قال قائد الشرطة البريطانية بالنيابة، ألكسيس بون إن شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية ترغب في الاطّلاع على أي صور ولقطات التُقطت قبل أو أثناء أو بعد تفجيرات عيد الفصح التي ضربت سريلانكا وأدت إلى مقتل321 شخصاً.

وأرسلت شرطة لندن فريقاً صغيراً من رجال الشرطة المتخصصين المتخصصين من قيادة مكافحة الإرهاب إلى سريلانكا لدعم الأسر التي فقدت أحباءها وللمساعدة في إعادة رفاتهم إلى الوطن. وبدأ رجال الشرطة بالفعل بجمع معلومات قد تكون مفيدة خلال التحقيقات التي يقودها الأطباء الشرعيون.

كما طلب بون من الشهود الذين كانوا حاضرين خلال الهجمات التواصل مع الشرطة البريطانية مع ضمان الحفاظ على سرية التحقيق.

وتأتي أنباء مشاركة الشرطة البريطانية في هذه التحقيقات في الوقت الذي وعد فيه رئيس البلاد بفصل كبار المسؤولين الذين فشلوا في الاستفادة من التحذيرات التي وصلتهم بشأن احتمال شن هجمات رغم تلقيهم هذه التحذيرات قبل 10 أيام على الأقل من وقوعها.

روسيا اليوم

الكرملين يعلن عن "محادثات ذات أهمية خاصة" بين بوتين والسيسي

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيجري محادثات "ذات أهمية خاصة" مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم 26 نيسان خلال زيارتهما بكين. وأوضح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الثلاثاء، من المخطط له أن يعقد بوتين "سلسلة كبيرة من اللقاءات الجدية" على هامش مؤتمر "حزام واحد – طريق واحد" الذي ستستضيفه العاصمة الصينية.

وذكر أوشاكوف أن جدول أعمال بوتين في بكين يشمل عقد لقاء مع السيسي، وقال في هذا السياق: "الاتصالات مع الزعيم المصري دائماً مهمة جداً، لكن هذه المرة ستحمل أهمية خاصة لأن رئيس مصر وافق على تولي رئاسة قمة روسيا – إفريقيا، التي ستجري في شهر تشرين الأول المقبل بمدينة سوتشي".

كما من المتوقع أن يجري الرئيس الروسي في بكين، حسب أوشاكوف، لقاءات مع رؤساء كل من الصين، شي جينبينغ، وأذربيجان، إلهام علييف، وصربيا، ألكسندر فوتشيتش، وقبرص، نيكوس أناستاسيادس، بالإضافة إلى "الاتصال الأول" مع مستشارة ميانمار ووزيرة خارجيتها، أون سان سو تشي.

وتستضيف بكين خلال 26 و27 من الشهر الجاري مؤتمر "حزام واحد – طريق واحد" الاقتصادي الذي من المقرر أن يشارك زعماء 38 دولة مع تمثيل نحو 100 بلد بشكل عام بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي.

واالقاء الأخير بين بوتين والسيسي حتى هذه اللحظة انعقد في 16 و17 أكتوبر الماضي خلال زيارة الرئيس المصري الرسمية إلى روسيا حيث بحثا حزمة واسعة من القضايا الاقتصادية والعسكرية والسياسية، ووقع الزعيمان على اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين كما اتفقا على استئناف رحلات الطيران بين الدولتين بشكل كامل.