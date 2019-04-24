وكالة الأناضول

تشاووش أوغلو: إنهاء واشنطن إعفاءات شراء النفط الإيراني سيؤثر على كافة البلدان

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، إن إعلان واشنطن عدم تجديد الإعفاء الممنوح لـ 8 دول تستورد النفط من إيران بينها تركيا، سيؤثر على كافة البلدان. جاء ذلك في مؤتمر صحفي الثلاثاء، مع نائب رئيس الوزراء البلجيكي، وزير الخارجية والدفاع ديدييه رينديرز، بعد لقاء جمعهما في مقر الخارجية بالعاصمة أنقرة. وشدد تشاووش أوغلو على أن تركيا تعارض كافة أشكال العقوبات المفروضة على إيران، مشيراً إلى أنه لا يمكن الحصول على نتيجة من بلد عبر العقوبات.

وكالة أنباء رويترز

تقرير: جو بايدن يعلن الخميس السعي للترشح للرئاسة

ذكرت قناة (إن.بي.سي) التلفزيونية الإخبارية أن جو بايدن النائب السابق للرئيس الأميركي يعتزم أن يعلن يوم الخميس السعي للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات عام 2020. وقال مراسل للقناة التلفزيونية نقلاً عن مصادر لم يذكر اسمها إن بايدن سيقوم بعدها بزيارات في الأسابيع القادمة إلى الولايات الأربع التي يجرى فيها التصويت مبكراً. وسينضم بايدن بذلك إلى قائمة طويلة من المرشحين المحتملين الساعين لاستعادة البيت الأبيض من الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وكالة فرنس برس

اليد العاملة الكورية الشمالية رهان أساسي بين موسكو وبيونغ يانغ

لن يكون كيم جونغ أون هذا الأسبوع خلال زيارته التاريخية لفلاديفوستوك، الكوري الشمالي الوحيد في روسيا التي تضم حوالى عشرة آلاف عامل كوري شمالي تعول عليهم موسكو كيد عاملة متدنية الأجر، فيما يشكلون في المقابل مصدر دخل ثميناً بالعملات الأجنبية لبيونغ يانغ. وسيسعى الزعيم الكوري الشمالي على الأرجح لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع موسكو خلال لقائه الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت وصلت السبل الدبلوماسية مع واشنطن إلى طريق مسدود.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

منظومة صواريخ "إس-400"... لا يفاجئها أي شيء

تنتج روسيا معدات عسكرية لا يوجد لها مثيل في باقي العالم، وفقاً لنائب وزير دفاع روسيا. فمثلاً، لا يوجد مثيل لمنظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400". ولفت ألكسندر فومين، نائب وزير الدفاع الروسي، في حديثه لقناة RT إلى أنه لا يوجد هدف إلا وتقدر منظومة "إس-400" على إصابته. وصممت هذه المنظومة لإصابة وسائل الهجوم الجوي المتوفرة حالياً والمستقبلية. ولا يمكن أن يفاجئها شيء لأن رد فعلها سريع جداً وترد في لحظة خاطفة. وتستطيع منظومة "إس-400" نظرياً أن تعترض ما يطير بسرعة تصل إلى 4800 متر في الثانية.

وأكد أن منظومة "إس-400" قادرة على إصابة جميع أنواع الطائرات والصواريخ.