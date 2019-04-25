النهار/ رضوان عقيل

كشف عن أن الرئيس نبيه بري كلف فريقاً من كتلته بمشاركة خبراء، وضع قانون انتخاب جديد انطلاقاً من مندرجات القانون الساري والقائم على النسبية، ويستعد بعد الانتهاء من بلورته لطرحه أمام الكتل والأحزاب، وستقوم الكتلة بجولة من المشاورات واللقاءات مع القوى السياسية قبل عرضه على مشرحة البرلمان.

الأخبار/ الاقتصادي كمال حمدان

قال إن ثمة إجراءات متلازمة يفترض اتخاذها على صعيد النفقات والإيرادات وتقضي بإعادة هيكلة النظام الضريبي وترشيد النفقات العامّة. على صعيد الإيرادات، تقتضي هذه الإجراءات فرض ضريبة تصاعدية على فوائد الودائع المصرفية، بالإضافة إلى التفاوض الجادّ والمسؤول مع المصارف بشأن اقتطاع استثنائي لنسبة وازنة من أرباحها لفترة تراوح بين 3 و5 سنوات، أو الاكتتاب بإصدارات وسندات خزينة طويلة الأجل. أمّا على صعيد النفقات، فيبرز موضوع ترشيد النفقات العامّة كمعطى أساسي، وهو ما يستوجب إلغاء تعويضات الرؤساء والنواب السابقين، وتقليص مخصّصات النواب والوزراء الحاليين وتعويضاتهم، بما في ذلك التقديمات التي يستفيدون منها. وإعادة النظر في أجور موظّفي الفئتين الأولى والثانية في المصالح المستقّلة والمؤسّسات العامة ومصرف لبنان وكبار الضباط.

الأخبار/ الوزير الاسبق جورج قرم

رأى أن ما تطرحه الحكومة حول التقشف في الموازنة لا يزال غير واضح. وقال: هناك معلومات يجري تناقلها عن خفض رواتب العاملين في القطاع العام، وهو إجراء مخالف للدستور، فضلاً عن الاتفاق مع المصارف التجارية على إقراض الخزينة العامّة بفائدة صفر في المئة لسنوات قليلة، وهو ما يعدّ أقل من الطموحات المُرتقبة لتصحيح المالية العامّة وخفض العجز في الموازنة. وقال إن حديث وزير المال علي حسن خليل عن خفض رواتب العاملين في الإدارات والمؤسّسات العامة، لن يطاول الرواتب في مصرف لبنان التي تعدّ الأعلى في الدولة، وكذلك رواتب لجنة الرقابة على المصارف ولجنة البورصة والأسواق المالية، والرواتب في مجلس الإنماء والإعمار والمجلس الأعلى للخصخصة، وغيرها من المجالس... فيما يمكن المجلس النيابي إصدار قانون يقضي بوضع حدّ أقصى لرواتب العاملين في القطاع العام ويخفّض الرواتب العليا إلى المستوى المُحدّد ومن دون المسّ برواتب باقي الموظّفين.

البناء/ ناصر قنديل

اعتبر أن المدّة الباقية من ولاية الرئيس ترامب ستمضي دون مواجهات كبرى وتسويات كبرى، لكن بضجيج عالٍ، ومحور المقاومة لن يقابل الضجيج بالضجيج، ولا الحبر بالحبر، بل سيواصل البناء وتمتين التحالفات، وأهمها التحالف مع روسيا والصين وتشجيع تركيا وباكستان على المزيد من الاقتراب، والاستثمار على نتائج صمود اليمن، وتطوّر الموقف العراقي، وفي نهاية العام المقبل لكل حادث حديث.

الديار/ بولا مراد

قالت إن الحرب النفسية التي تشن على لبنان والمتعلقة باغتيال السيد حسن نصر الله وتبشّر بوصول البلاد إلى حافة الإفلاس المالي والانهيار الاقتصادي تتقاطع، بحسب مصادر رسمية لبنانية، مع المشروع الغربي في ممارسة مزيد من الضغوط الأمنية والاقتصادية على لبنان وعلى "حزب الله" وبيئته.

الجمهورية/ جوني منير

اعتبر أن مطلع شهر أيار الذي سيشهد ذروة الضغوط الأميركية سيفتح الباب أمام أسابيع لا بل أشهر صعبة وخطرة في الشرق الأوسط.

الجمهورية/ جورج شاهين

نقل عن مصادر قريبة من واشنطن احتمال قيام إسرائيل في الأيام المقبلة بضربة محتملة في لبنان كما في سوريا. ونقل عن مراجع دبلوماسية تخوفها من أن تستغل إسرائيل الجدل الداخلي في لبنان حول الأوضاع الاقتصادية بغية زيادة التوتر والقلق.

الشرق / عوني الكعكي

أشار إلى الإجماع الوطني على حتمية ألاّ تمس الموازنة المنتظرة بالفئات الفقيرة وأيضاً بذوي الدخل المحدود… وهؤلاء باتوا يشكلون الأكثرية الساحقة من اللبنانيين. وقال: ننظر إلى ما سمعناه أمس من الرؤساء الثلاثة ومختلف القيادات على أنه وعي وطني بضرورة الحرص على السلم الاجتماعي، وهذا في حدّ ذاته أمرٌ جيّد. فالحفاظ على السلم الأهلي من خلال الباب الاجتماعي لم يكن مرة مطلوباً كما هو مطلوب في هذه المرحلة الدقيقة التي يتوجب فيها التضامن الوطني في أشكاله كافة، خصوصاً في النطاق الاجتماعي في وقت الضائقة الاجتماعية التي تشدّ خناق المواطنين.