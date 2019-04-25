THE GUARDIAN

إيران تعرض إجراء تبادل للسجناء مقابل إطلاق سراح ناظانين زاغاري راتكليف

قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إن ناظانين زاجاري راتكليف، وهي مواطنة بريطانية إيرانية محتجزة في سجن في طهران بتهمة التجسس، يمكن إطلاق سراحها ضمن عملية تبادل للأسرى.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني الأربعاء إنه يتمتع بسلطة تخوّله إجراء المقايضة، مضيفاً أنه تم تقديم هذا العرض بالفعل إنما ليس بشكل علني قبل ستة أشهر على الولايات المتحدة.

وقال ظريف خلال حديثه أمام "جمعية آسيا" في نيويورك: "لدينا سيدة إيرانية في أستراليا أنجبت طفلاً في السجن... بعد طلب الولايات المتحدة ترحيلها لأنها كانت مسؤولة كمترجمة عن شراء بعض معدات الإرسال لشركة تلفزة إيرانية."

"هذه هي تهمتها وقد كانت تقبع في أحد السجون الأسترالية منذ ثلاث سنوات والآن نسمع عن السيدة ناظانين راتكليف وطفلها، وأشعر بالأسف تجاههما وقد بذلت قصارى جهدي للمساعدة، لكن لا أحد يتحدث عن هذه السيدة في أستراليا. كل هؤلاء الأشخاص المحتجزين في داخل الولايات المتحدة، بناءً على طلب الترحيل الذي تقدمت به الولايات المتحدة - نعتقد أن تهمهم مزيفة وفي المقابل تعتقد الولايات المتحدة أن التهم الموجهة إلى هؤلاء الأشخاص المحتجزين في إيران هي تهم مزيفة ولذلك دعونا نوقف النقاش في المسألة ولنتبادل الأسرى".

The Japan Times

آبي وماكرون يتفقان على التنسيق قبل انعقاد قمة الدول العشرين مع تأنيهما في مناقشة ملفي كارلوس غصن و"نيسان"

اتفق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء على التنسيق عن كثب لمعالجة القضايا الاقتصادية والتجارية والبيئية العالمية قبل أن تستضيف اليابان قمة مجموعة العشرين في حزيران.

واتفق الزعيمان أيضاً على التعاون الثنائي لوضع قواعد دولية في مجال تجارة السلع والخدمات التي تنطوي على نقل البيانات المعلوماتية، والمشار إليها باسم تجارة البيانات.

وقال مسؤولون حكوميون يابانيون بعد الاجتماع إن الزعيمين أكّدا على وضع خطط للتعاون من أجل إجراء إصلاحات في منظمة التجارة العالمية بهدف مكافحة الحمائية، والإبقاء على العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية وتهدف إلى إخلاء بيونغ يانغ من الأسلحة النووية.

وقال آبي إنه ينبغي تعديل التحالف بين شركة "رينو إس إيه" وشركة "نيسان موتور" بطريقة مقبولة من الجانبين. وتشير المعلومات الأخيرة إلى أن نيسان مترددة في الاندماج على النحو الذي اقترحه نظيرها الفرنسي.

ووعد آبي بأن تساعد اليابان فرنسا في عمليات ترميم كاتدرائية نوتردام في باريس بعد الحريق الكبير الذي طالها الأسبوع الماضي.

روسيا اليوم

الجيش الروسي: نشر الدرع الصاروخية قرب حدودنا يهدف لتوجيه ضربة نووية مباغتة لروسيا

أعرب مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الروسية عن قناعته، بأن الولايات المتحدة تنشر وسائل الدرع الصاروخية قرب حدود روسيا، كي تتمكن من توجيه ضربة صاروخية نووية مباغتة إليها.

وأثناء مؤتمر موسكو للأمن الدولي، اليوم الأربعاء، أشار الفريق فيكتور بوزنيخير، النائب الأول لرئيس إدارة العمليات العامة في هيئة أركان الجيش الروسي، إلى أن الولايات المتحدة تسعى أيضاً، عبر نشر الدرع الصاروخية العالمية، للحصول على إمكانية استهداف أي دولة غير مرحب بها في نظر واشنطن دون أن تكون لهذه الدولة إمكانية الرد.

كما حذر بوزنيخير الدول التي تقدم أراضيها لنشر أنظمة الدرع الصاروخية الأميركية من الأخطار التي قد تلحق بها.

وأشار إلى أن من العناصر السلبية بالنسبة للأمن الإقليمي "المستوى المرتفع للأخطار المحدقة بالدول التي تنتشر أو سوف تنتشر على أراضيها وسائل الدرع الصاروخية الأميركية".

وأوضح المسؤول العسكري أن على هذه الدول إدراك أن "الأنظمة المعلوماتية والقتالية للدرع الصاروخية هي المستهدفة بالدرجة الأولى".

كما لفت بوزنيخير إلى أن استخدام وسائل الدرع الصاروخية خلال مدة زمنية طويلة ينجم عنه تهديدات متعلقة بالتلوث الإشعاعي للأراضي، الأمر الذي يعرض للخطر دولا لا تشارك في تنفيذ مخططات البنتاغون في المجال المذكور.