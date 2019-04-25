وكالة الأناضول

أردوغان: سنقف في وجه محاولات تهميش وإقصاء الطائفة الأرمنية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستقف في وجه من يحاولون تهميش وإقصاء حتى مواطن أرمني واحد في البلاد. جاء ذلك في رسالة بعثها إلى الوكيل العام لبطريرك الأرمن في تركيا أرام أتشيان، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية. وأعرب أردوغان، عن احترامه لضحايا الأرمن العثمانيين الذين فقدوا أرواحهم في ظل ظروف الحرب العالمية الأولى. وأشار أردوغان إلى أن أنقرة تولي أهمية خاصة لأمن وسلام وسعادة الطائفة الأرمنية في تركيا. وتقدم أردوغان بخالص تعازيه لأحفاد الأرمن العثمانيين، مبيناً أن أبناء الطائفة الأرمنية في تركيا، قدموا مساهمات قيمة جداً للبلاد سواء في العصر العثماني أو في عهد الجمهورية التركية.

وكالة فرنس برس

ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات سريلانكا إلى 359 قتيلاً

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجيرات الانتحارية التي استهدفت فنادق وكنائس في أحد الفصح في سريلانكا إلى 359 قتيلاً، وفق ما ذكرت الشرطة. ويعود ارتفاع الحصيلة إلى وفاة بعض المصابين متأثرين بجروحهم، وقد أدت الاعتداءات إلى إصابة نحو 500 شخص بجروح. وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن التفجيرات، فيما اتهمت الحكومة السريلانكية "جماعة التوحيد الوطنية" بالوقوف وراءها، لكنها قالت إن الجماعة حصلت على الأرجح على مساعدة "دولية". وقال رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغي لوسائل الإعلام "إن الجهاز الأمني بالتأكيد يرى أن هناك صلات أجنبية وبعض الأدلة تشير إلى ذلك".

وكالة أنباء شينخوا

الرئيس الصيني يلتقي المدير العام لصندوق النقد الدولي

التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ، المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، قبل افتتاح منتدى الحزام والطريق الثاني للتعاون الدولي في بكين. وقال شي إن الصين تقدر الجهود النشطة التي تبذلها لاغارد لدعم التعاون بين صندوق النقد الدولي والصين، ودعمها للتعاون الدولي في البنّاء المشترك للحزام والطريق. وأضاف شي أن "الصين تقدر علاقاتها السليمة مع صندوق النقد الدولي، وتأمل في مواصلة تعميق التعاون بين الجانبين". واستطرد شي أن المزيد والمزيد من الدول تشارك الآن في مبادرة الحزام والطريق، ما يثبت بشكل كامل أن المبادرة تتناسب مع متطلبات التنمية لدول مختلفة وحصلت على دعم مكثف.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الأردن يؤكد "تعرضه لضغوط إقليمية ودولية نتيجة تمسكه بالثوابت العروبية تجاه فلسطين"

قالت الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، إن عمّان لا تعرف حتى الآن ما هي تفاصيل خطة السلام الأميركية للشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن". وشددت غنيمات خلال لقاء حواري في الزرقاء، الثلاثاء، على أن المملكة الأردنية ترفض أي عرض أو تسوية أو صفقة لا تنسجم مع ثوابتها التي أعلنها الملك عبد الله الثاني في أكثر من مناسبة، وفقاً لصحيفة "الدستور" الأردنية، ولفتت إلى أن هناك ضغوطات إقليمية ودولية يتعرض لها الأردن، نتيجة تمسكه بالثوابت العروبية تجاه فلسطين بهدف التشكيك بالموقف الأردني، والتي تتزامن مع التحديات والصعوبات التي يمر بها الأردن في الوقت الحالي والمتعلقة بالشأن الاقتصادي، ما يستدعي وجود خطاب إعلامي واضح وصريح من الحكومة، يستطيع المواطن إدراك مضمونه بما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطن.