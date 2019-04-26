اللواء 23/4/2019

كوتينيو سيغادر برشلونة

لّمح لاعب وسط برشلونة، البرازيلي فيليبي كوتينيو، لاحتمال مغادرة النادي الإسباني قريباً، كاشفاً بالوقت ذاته السبب الذي دفعه إلى الاحتفال بطريقة مثيرة للجدل بعد تسجيله هدفاً في مرمى مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي، مبدياً رغبته في اللعب بجانب مواطنه نمياردا سليفا، مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي، وأشار لصحيفة "كالتشيو ميركاتو" قائلاً: "من دواعي سروري اللعب معه، لعبنا لوقت طويل مع فرق الشباب في البرازيل، والآن أصبح (نيمار) لاعباً خاصاً". وكان كوتينيو (27 عاماً) انتقل إلى برشلونة العام الماضي، مقابل صفقة بلغت 184 مليون دولار قادماً من مغادرة نيمار للنادي الإسباني.

الجمهورية 24/4/2019

من هو مدرب فولفسبورغ الجديد؟

أعلن نادي فولفسبورغ، تاسع الدوري الألماني لكرة القدم، أمس تعيين النمسوي أوليفر غلاسنر لقيادة فريقه، ووقّع معه عقداً يمتد حتى 2022.

سترلينغ يدعو لحسم النقاط

دعا جناح مانشستر سيتي والمنتخب الإنكليزي رحيم سترلينغ إلى التشدد بالعقوبات في وجه العنصرية، مطالباً بحسم 9 نقاط من رصيد الفريق الذي يقوم جمهوره بأي إساءة عنصرية، وذلك لأن العقوبات الحالية المفروضة من قبل السلطات المعنية تعني بأن الحلول "لا تزال بعيدة كل البعد" عن تحقيق الردع اللازم.

هل يغادر بنزيمة النادي الملكي؟

في خضمّ حديث وسائل الإعلام عن استعداد ريال مدريد للتعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لم يبد اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة أي اهتمام بالموضوع. وكان بنزيمة نجم الأمسية، حين سجّل ثلاثة أهداف لفريقه في شباك أتليتك بيلباو، ضمن الجولة 33 من الدوري الإسباني. ويحتل الدولي الفرنسي المركز الثاني في قائمة هدافي "الليغا" بـ21 هدفاً، خلف المتصدّر ليونيل ميسي ( 33 هدفاً). ورغم تألّق بنزيمة اللافت خلال الفترة الماضية، إلاّ أن التقارير الإعلامية تواصل الحديث عن اسم المهاجم، الذي من المتوقع أن يلتحق بالنادي الملكي في الميركاتو الصيفي.