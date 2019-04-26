TL

في كل الأحوال، بعد جلسة مجلس الوزراء اليوم، تأكد المؤكد: كل ما رماه البعض في سوق التداول السياسي من توقعات وتنبؤات حول إجراءات وخطوات مرافقة للموازنة. فجلَّ ما على اللبنانيين أن يصدقوه هو ما يَصدر عن المؤسسات الدستورية، فضلاً عن الضمانة التي يشكلها رئيس البلاد.

المنار

من أعلى الرتبِ العسكريةِ كان الكلامُ اليومَ حولَ ماليةِ الدولة، فحمّلَ قائدُ الجيشِ العماد جوزيف عون، السياساتِ الماليةَ للحكوماتِ المتعاقبةِ العجزَ عن منحِ الجيشِ الحصّةَ التي يستحقُّها من الموازنة ِ نتيجةَ العجزِ الاقتصاديِّ المتراكم، فراكمَ من الرسائلِ التي تُبعثُ على أبوابِ نقاشِ الموازنة.

nbn

على مسلكين منفصلين تتوزع الإهتمامات السياسية والإقتصادية والمالية، الأول مسلكُ موازنة العام 2019، أما المسلك الثاني فهو مسلك القانون الإنتخابي الذي طَرح ورقته الرئيس نبيه بري في خطوة لافتة.

mtv

دليل يومي تقدّمه لجنة المال والموازنة على الجدية في مسار الإصلاح. فبعد مسار طويل أفضى إلى إنجاز الحسابات المالية الشهيرة، أعلن النائب إبراهيم كنعان اليوم البدء بإعداد التقرير النهائي حول التوظيف العشوائي، أو المخالِف لقانون سلسلة الرتب والرواتب، الذي تابعت اللجنة مسارَه منذ اليوم الأول، ليكون التعويلُ بعدها على ديوان المحاسبة، في إصدار قرار قضائي بناء على المعطيات، في قضية التوظيفات تماماً كما في ملف الحسابات، علماً أن مكتوب التحفظ في هذا السياق، يُقرأ من العنوان.

NTV

بالعقوباتِ المالية التي بدأت الولاياتُ المتحدةُ تطبيقَها على ممولي حزبِ الله، فإنّ النتائجَ لتاريخِه تقولُ إنّ الإدارةَ الأميركيةَ قد حقّقت نصراً كبيرًا في التطبيقِ والتنفيذِ، والآلية بحيث لم تَسْرِ عقوباتُها حتى اليوم إلاّ على الطِّفلة "حوراء النّدا" التي كسَرت حصاّلةَ أموالِها لتتبرّعَ بصاروخٍ للسيد حسن نصرالله حوراءُ هي الحاصلُ الوحيدُ لعقوباتِ أميركا.

المستقبل

جلسة مجلس الوزراء سبقها لقاء بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، تم خلاله التركيز على أهمية عقد الجلسات المتتالية لانجاز الموازن.ة وبالتوازي مع الاهتمام الرسمي بالأوضاع الاقتصادية والمالية وتخفيض عجز الموازنة العامة، أطلقت جمعية التجّار صرخة مدوّية اليوم في ضوء إقفال قسري لنحو مئتي محل تجاري في بيروت الكبرى.

OTV

سقط المسار التأجيلي، الذي يخفي في طياته نوايا هربٍ معتاد من الإصلاح، بضربة الموقف القاضية، التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون غيرَ مرّة، ذلك أنه الوحيد بين أركان الدولة، الذي أقسم على الحفاظ على الدستور... وإقرار الموازنة بالمناسبة، من أهم الأعمال الدستورية، إن لم يكن الأهم.

LBC

ألف ومئتاَ صفحة هو عدد صفحاتها، لكنّ حجم أموالها هو بآلاف الميارات من الليرات، وللمرة الأولى ربّما سيكون النقاش على التقشف، علمًا أنّ جلسة مجلس الوزراء، وهي الأخيرة قبل الشُروع بمناقشة الموازنة، إنه التحدي الأكبر للسلطة التنفيذية، خصوصًا أن أعين دول "سيدر" ومنظّماتها ستكون مسمَّرة على طاولة مجلس الوزراء، والأرقام التي سيتم تبادلها.

الميادين

أعلن المتحدث باسم وزراة الدفاع الأميركية (​البنتاغون​)، الكوماندر شون روبرتسون، أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ على ثقة من أنّها ستضمن مع دول التحالف هزيمة دائمة لتنظيم "داعش" وتحقيق الأهداف الأخرى للرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في ​سوريا​، بعد سحب ​القوات الأميركية​، بما في ذلك منع الفراغ الأمني الّذي قد يزعزع استقرار المنطقة ويتناول المخاوف الأمنية المشروعة لـتركيا​ وحماية شركائنا في مكافحة "داعش".

الجزيرة

أكّد المندوب الدائم للسعودية لدى ​الأمم المتحدة​ السفير ​عبدالله بن يحيى المعلمي​، أنّ "العالم اليوم يحتاج السلام أكثر من أيّ يوم مضى، حيث يشهد العالم الكثير من الأزمات والمخاطر والتحديات الأمنية المتزايدة مثل استمرار الاحتلال، حرمان الشعوب من حقوقها، ممارسات التهميش والاضطهاد ممّا ساعد على انتشار أيديولوجيات التطرف، خطابات الكراهية، والتهديدات الإرهابية بجميع صورها وأشكالها".

العربية

شدّد السيناتور الأميركي ​بيرني ساندرز​، الساعي للفوز بترشيح "الحزب الديمقراطي للرئاسة الأميركية، على أنّ "الإعدامات الجماعية الّذي نفّذتها ​السعودية​ بحقّ 37 شخصاً، "تؤكّد كم أصبح ملحًّا على ​الولايات المتحدة الأميركية​ أن تعيد تحديد أطر علاقتنا مع النظام الإستبدادي في السعودية".