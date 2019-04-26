لبنان الحر

شدد نائب رئيس ​الحكومة​ ​غسان حاصباني​، على أنه "لا يمكن تجزأة ​الموازنة​ إلى أفكار واستهدافات محدودة، بل يجب علينا أن ننظر إليها بشمولية، لأن الموازنة تتبع مبدأ الشمولية وعلينا أن ننظر إليها بشكل كامل"، متسائلا: "من حدّد أنه سيكون هناك خفضاً للرواتب؟".

صوت لبنان

ركّز نائب رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب السابق ​سليم الصايغ​، على أنّ "قيمة زيارة رئيس "​تيار المردة​" ​سليمان فرنجية​ إلى بيت "الكتائب" المركزي في ​الصيفي​ هي بحدوثها، وهي لها دلالات في هذا الظرف"، لافتًا إلى أنّها "زيارة فريق مهمّ في الحكومة إلى بيت "الكتائب"، وهي ترسّخ صورة المصالحة المهمّة الّتي تحقّقت، وتجعلنا نستذكر جميعًا ما يجمع "الكتائب" بـ"المردة".

radio orient

رأى الوزير السابق ​نقولا تويني​ في بيان أن "سيدنا ​المسيح​ يسوع يصلب، إبن الإنسان الأول وسيد الشهداء في أرض ​فلسطين​. دمه وجسده فداء للإنسانية الجمعاء. الحب في سبيل العيش لا تفرقة ولا عنصرية. وُلد في مغارة وعاش شفيع الضعيف والفقير صلب وقام حقاً قام. لتحنو الإنسانية جمعاء إلى رشدها وقلبها، لا مفر من الحب والتآخي. مهما تعاظم الظالم، والظلم لن يقوم أبداً، هذه رسالة السيد".

اذاعة النور

رأى نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​إيلي الفرزلي​، أن "​النقاش​ عن معايير تحدد من هم أصحاب الدخل المحدود أو فقيري الحال، هو موضوع لا يصلح لأن يكون موضع نقاش قبل أن تطل ​الحكومة​ بموازنة يجري فيها نقاش مستفيض"، مشدداً على أن "النقاش الدائر لن يؤدي إلا إلى نتائج سلبية وهو مفتعل من قبل من يطلقون أراء ونظريات التي ثبت أنها آراء خاطئة وليست مبتوتة بين الوزراء".

صوت المدى

نفى حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة،​ ما يجري تداوله عن وجود توجّه لدفع ​المصارف اللبنانية​ إلى تقديم قرض كبير للدولة اللبنانية بقيمة 10 مليارات ​دولار​ بفائدة صفر في المئة، أو هبة ستقدمها المصارف إلى الدولة، مؤكداً أن "المصارف تدعم كل مشروع إصلاحي".