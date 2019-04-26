"النهار" قال وزير الدفاع السري لانكي هيماسيري فرناندو، أنّه استقال من منصبه، متحملاً المسؤولية عن التفجيرات الانتحارية التي استهدفت بلاده. وأضاف أنّه لم يخفق في شيئ، لكنه يحمل مسؤولية اخفاقات بعض المؤسسات التي كان يرأسها بصفته وزيراً للدفاع.

"الشرق الأوسط" انطلقت في بكين، أمس، القمة الثانية لخطة طريق الحرير الجديدة، في مسعى لجذب عدد متزايد من الدول المشاركة في هذا المشروع الضخم، الرامي إلى إقامة بنى تحتية (مرافئ وسكك حديدية ومطارات ومجمعات صناعية تربط العالم، كما يهدف إلى تحسين الروابط التجارية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا. وبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ العلاقات الثنائية بين بلديهما وأشار السيسي إلى ترحيب قناة السويس ومنطقتها الإقتصادية بأن تكون جسراً لهذا التلاقي الحضاري والتعاون بين البلدين.

"الشرق الأوسط" أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى لقائه الزعيم الكوري الشمالي كيم جزنغ اون في أول قمة تجمعهما سلسلة مواقف، وأعرب بوتين عن تأييده على غرار الولايات المتحدة نزع الأسلحة النووية بشكل كامل معتبراً أن هناك تسوية "ممكنة" شرط القيام "بخطوات أولى" وتقديم المجتمع الدولي إلى بيونغ يانغ ضمانات حول أمنها وسيادتها. وعبّر كيم عن أمله في أن تساعد محادثاته مع الرئيس الروسي على الحل في شبه الجزيرة الكورية.

"الشرق الأوسط" أعلن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو أنّه يتوقع أن تكون محادثاته المقبلة مع كوريا الشمالية "صعبة" لكنه لا يزال يأمل بإمكان التوصل إلى اتفاق تاريخي لنزع سلامها النووي.

"الشرق الأوسط" دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في كلمة له إلى إعادة النظر باتفاقية شنغن التي تتيح التنقل بحرية بين الدول الموقعة عليها، ودعا إلى استعادة السيطرة على الحدود، وطلب من الحكومة أن تكون صارمة مع "الاسلام السياسي"، مؤكداً التمسك بالعملانية كأساس العيش في المجتمع بين مكوناته كافة.

"الشرق الأوسط" أكد وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي أن الوقت سيحدد مسار العلاقة بين طهران وواشنطن وإمكانية حدوث اشتباكات بين البلدين، فيما اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن الطريق مقلق أمام أي مفاوضات مع الأميركيين بسبب نكثهم للعهود.