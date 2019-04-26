"الشرق الأوسط" استهلت روسيا وتركيا وايران جولة النقاشات في إطار "مسار استانة" التي انطلقت أمس، في عاصمة كازاخستان نور سلطان، بعقد لقاءات هدفت إلى ترتيب الأولويات المشتركة للأطراف الثلاثة الضامنة وقف النار في سوريا قبل الانتقال إلى جلسة الافتتاح الرسمية. وشارك في هذه الجولة المبعوث الدولي الجديد إلى سوريا غير بيدرسون يرافقه وفد الأمم المتحدة، فيما ترأس أحمد طعمة وفد المعارضة الذي ضم 14 شخصية. وينتظر أن يتم الاعلان عن نتائج الاجتماع اليوم.

"الشرق الأوسط" لمّح وزير النقل السوري علي حمود إلى امكانية تأجير أكثر من مرفأ في سوريا إضافة إلى مرفأ طرطوس المزمع توقيع عقد تأجيره لروسيا.

"الشرق الأوسط" رحّبت المعارضة السياسية في الجزائر أمس بدعوة قائد الجيش الفريق قايد صالح للحوار كسبيل للخروج من الأزمة التي تعرفها البلاد.

"الشرق الأوسط" أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً يقضي بتمديد إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، لمدة ثلاثة أشهر جديدة.

"الشرق الأوسط" وجّهت النيابة العامة في انفير بشمال بلجيكا، أمس الخميس، اتهاماً لأربعة فلسطينيين تتراوح أعمارهم بين 19 و24 عاماً، باحتجاز فتى فلسطيني وقتله.

"الشرق الأوسط" تجمعت أعداد غفيرة من المحتجين السودانيين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم للمشاركة في "مسيرة مليونية" أمس، تهدف إلى تكثيف الضغط على المجلس العسكري الحاكم الذي استقال ثلاثة من أعضائه.

"الشرق الأوسط" قتل ستة خبراء تفكيك الغام يعملون في مشروع سعودي في اليمن، فيما قتل طفلان وأصيب عشرات الأشخاص بجروح في اشتباكات جديدة اندلعت أمس في مدينة تعز اليمنية.

"الشرق الأوسط" قال مسؤول عسكري ليبيتابع للجيش الوطني أنه تم رصد عشرات المقاتلين وهم يحاربون مع القوات الموالية للمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق في محاور عدة بمحيط طرابلس وانهم ينتمون إلى أنصار الشريعة في ليبيا الذي تعده الأمم المتحدة تنظيماً ارهابياً. ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر عسكري ليبي أن التطورات التي حدثت الأيام الماضية أدّت إلى وجود العناصر الإرهابية بشكل علني في صفوف قوات (الوفاق).