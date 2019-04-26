النهار/ رضوان عقيل

نُقل عن دبلوماسي إيراني قوله إن الرئيس ميشال عون قيمة لبنانيّة وطنية، ومواقفه المشرفة تدل عليه ويعمل من أجل مصلحة بلده، مضيفاً أنّ القيادة الإيرانية لا تتعاطى مع العقوبات الأميركية على أنّها نهاية الكون، وأنّهم ينظرون إليها على أنّها لا تحظى بأي شرعيّة.

الجمهورية/ ملاك عقيل

رأت أنّ مقاربة حزب الله للملفات المطروحة وعلاقته مع رئيس الحكومة وتيّاره اليوم، يشكّلان امتداداً لقرار متّخذ داخل أروقته: التعامل مع الحريري كرئيس حكومة لا بديل عنه في المرحلة الراهنة وقرار ثابت بعد مهاجمته أو لإضافة وإقرار الموازنة مع عدم المس بالطبقات الفقيرة والمتوسطة.

اللواء/عامر مشموشي

تناول تقديم النائبين سامي الجميل وبولا يعقوبيان، اقتراح قانون برفع السرية المصرفية عن جميع المسؤولين وجميع العاملين في القطاع العام، وقال إنّهما قدّماه لمجلس النواب، لقناعتهما بأن تطبيق هذا القانون على جميع المعنيين من شأنه أن يحل مشكلة عجز الخزينة، وربّما يوفّر كل الأموال اللأزمة، لإنعاش الوضع المالي. ولأن الوضع المتردّي الذي آلت إليه حالة الخزينة سببه هذه الطغمة التي تستولي على الحكم منذ عشرات السنين وتملأ جيوبها وخزانّتها من المال العام.

الشرق/عوني الكعكي

قال إنّ الصيف الواعد الذي بشّر به الرئيس سعد الحريري، يرتبط بالوعود المقطوعة بتدفق الأخوة من مختلف البلدان العربية، وبالذات من المملكة العربية السعودية، التي بادرت إلى رفع الحظر عن مجيء رعاياها إلى لبنان. ولاحظ الكاتب أنّ الحجوزات الفندقية تكاد تمتلئ سلفاً منذ اليوم، وعلى فترات متواصلة، حتى إذا ما انتهى فصل الصيف، بدأ السياح الأجانب وبالذات العرب يستعدّون لموسم الشتاء السياحي على ما ذكرته صحيفة خليجية مرموقة قبل أيام.