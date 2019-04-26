روسيا اليوم

بوتين: كيم نفسه طلب إطّلاع الجانب الأمريكي على نتائج مباحثاتنا

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن طلب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال القمة، إطّلاع الجانب الأمريكي على نتائج مباحثاتنا وما انتهت إليه من نتائج بنّاءة ومثمرة. وانتهت اليوم أعمال أوّل قمّة بين الرئيس الروسي والزعيم الكوري الشمالي في مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرقي روسيا، مسجّلة محادثات وصفها الجانبان بالبناءة والمثمرة. وقال الرئيس بوتين، إنّ اجتماعه الثنائي مع كيم اتّسم بطابع بنّاء جرى الحديث فيه عن آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. وفي كلمته خلال حفل الاستقبال، أشار الرئيس بوتين، إلى عدم وجود أي بديل عن الحل السلمي للمشكلة النووية وغيرها في شبه الجزيرة الكورية.

روسيا اليوم

انطلاق الجولة الثانية عشرة من مفاوضات أستانا حول سوريا

تنطلق اليوم جولة جديدة من محادثات أستانا حول سوريا في عاصمة كازاخستان نور سلطان، بعد وصول جميع المدعوين للمشاركة في الجولة الثانية عشرة من المفاوضات. وعقدت في فندق الريتز كارلتون، اجتماعات ثنائية وثلاثية مُغلقة ضمّت وفوداً من الدول الضامنة (روسيا، تركيا وإيران)، بالإضافة لممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة، وكذلك المبعوث الأممي غير بيدرسن، وممثل الأردن بصفة مراقب، وممثلي المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.