الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء: لمضاعفة الجهد وإنجاز المطلوب من مشاريع خليل: جلسة الثلاثاء تتبعها جلسات متتالية لإقرار الموازنة

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل في بعبدا لدرس مشروع الموازنة العامة، على أن تتبعها جلسات متتالية حتى اقرار الموازنة. وأكّد وزير المال علي حسن خليل بعد انتهاء الجلسة، أن "كل ما اشيع حول مضمون مشروع الموازنة غير صحيح، وبالأخص في ما يتعلق بمسألتي الرواتب والتقاعد". وبعد انتهاء الجلسة، تحدث الوزير خليل إلى الصحافيين فقال: "عقد مجلس الوزراء جلسته برئاسة فخامة الرئيس وناقش جدول الأعمال الوارد إليه، والمتضمن 37 بنداً مع بعض التفاصيل الأخرى المتعلقة بالهبات والسفر، وأقرّ معظم البنود بعد نقاش حصل حول بعضها. والأهم أنه بعد الانتهاء من دراسة الجدول، تم الاتفاق على عقد جلسة مخصصة لمناقشة الموازنة العامة يوم الثلاثاء صباحاً، بعد الانتهاء من عطلة الأعياد المباركة، على أن تستكمل بجلسات متتالية بدءاً من يوم الخميس، باعتبار أنّ يوم الأربعاء هو يوم عطلة لمناسبة عيد العمال، وذلك حتى الانتهاء من إقرار مشروع الموازنة".

وكالة الأناضول

ماكرون يتعهد بتخفيض الضرائب للعاملين من الطبقة الوسطى

تعهّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بتخفيض ضرائب الدخل عن العاملين من الطبقة الوسطى، بعد شهور من الاحتجاجات الرافضة لزيادات في الضرائب. جاء ذلك في خطاب ألقاه أمام صحفيين، للكشف عن سياسات منبثقة عمّا يعرف باسم "الحوار الوطني الكبير"، الذي أطلقه قبل أسابيع، بهدف تهدئة غضب المحتجين. وقال ماكرون، إنه يريد "تخفيض الضرائب لأكبر عدد ممكن من المواطنين، خصوصًا أولئك الذين يعملون من الطبقة الوسطى".وأوضح الرئيس الفرنسي أنه يريد تأمين التمويل لذلك الإجراء، من خلال "تخفيض الإنفاق العام، وجعل الناس يعملون لفترة أطول قبل التقاعد".

وكالة أنباء رويترز

بوتين: لم نرتكب خطأ في منح جوازات سفر لسكّان شرق أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن قراراً بمنح سكان الأقاليم الانفصالية في أوكرانيا تسهيلات للحصول على جوازات سفر روسية، لا يختلف عمّا تقوم به بالفعل بعض دول الاتحاد الأوروبي. وفي كلمة للصحفيين في ختام قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، قال بوتين إن بولندا ورومانيا والمجر تمنح الجنسيات لأي شخص ينتمي إلى عرقياتها ويعيش خارج حدودها. وقال بوتين "تسبب ذلك في رد فعل سلبي. هذا غريب". وأضاف "كيف يمكن أن يكون الروس في أوكرانيا أقل شأناً من الرومانيين أو البولنديين أو المجريين؟ لا أرى شيئاً خارجاً عن المألوف هنا".

وكالة فرنس برس

إيران تنتقد محادثات واشنطن مع طالبان

انتقدت إيران المحادثات الأميركية مع حركة طالبان بهدف إنهاء الحرب في أفغانستان، لاستبعادها الأطراف الأفغانية والإقليمية الأخرى. وأقر وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف بأن إيران فتحت كذلك حواراً مع الحركة المتطرفة، إلا أنه قال إنّ المساعي الأميركية للتعامل مع المتطرفين "خاطئة جدا" وأضاف ظريف أن "محاولة استبعاد الجميع والحديث فقط مع طالبان أبعدت الحكومة (الأفغانية) والمنطقة وكل شخص آخر، ولم تحقق شيئا، كما رأينا من البيان الذي خرجت به طالبان"، في إشارة إلى إعلان الحركة المسلحة عن بدء هجومها الربيعي. وقال ظريف مساء الأربعاء في منتدى "مجتمع آسيا في نيويورك" التي يزورها للمشاركة في جلسة للأمم المتحدة "لقد كنت أول من قال إنه لتحقيق أي سلام في أفغانستان لا يمكن تهميش أو عزل طالبان". وتابع "ولكن لا يمكن أن نتفاوض بشأن مستقبل أفغانستان مع طالبان، فهي لا تمثل سوى شريحة واحدة من المجتمع الأفغاني، وليس كله".

وكالة أنباء شينخوا

سفير الصين بالقاهرة لـ "أ ش أ": نتطلع إلى استمرار تعميق التعاون مع مصر في إطار مبادرة "الحزام والطريق"

أجرى علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ" مؤخراً، حواراً حصرياً مع سفير الصين بالقاهرة السيد سونغ آي قوه، عشية الدورة الثانية لمنتدى الحزام والطريق الدولي المقرر عقدها يومي 26 و27 نيسان الجاري في بكين العاصمة الصينية،وفيما يلي نص الحوار الكامل: أكّد سفير الصين بالقاهرة "سونج آي قوه"، أنّ الزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بكين للمشاركة فى الدورة الثانية لمنتدى الحزام والطريق الدولي، ستسهم فى تعميق التعاون بين مصر والصين فى إطار مبادرة الحزام والطريق مشيراً إلى أن الرئيس السيسي سيلقى خطابًا مهمًا في الجلسة الافتتاحية وقمّة الطاولة المستديرة للمنتدى تتناول أفكار ومبادرات الجانب المصري من أجل تعميق التعاون فى إطار تلك المبادرة بين الصين ومصر وتعزيز التعاون الثلاثي بين كل من مصر والصين وأفريقيا .

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

حول قرار واشنطن عدم تمديد الاستثناءات النفطية... زاخاروفا: جزء من استراتيجيتها ضد إيران

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تنظر إلى نية الولايات المتحدة عدم تمديد الاستثناءات النفطية للدول التي تشتري النفط الإيراني، كجزء من استراتيجيتها العالمية المناهضة لإيران. وقالت زاخاروفا للصحفيين: "نحن نعتبر أن هذا ليس جزءًا من العقوبات ضد إيران فقط، وإنما جزءًا من الاستراتيجية والسياسة العالمية للولايات المتحدة المناهضة لإيران. وتابعت زخاروفا: وكما تعلمون، فإن هذا ينطبق على جميع الجوانب، سواء في الحياة السياسية الداخلية لإيران أو أنشطتها الدولية. الولايات المتحدة تحاول جاهدة عرقلة جميع خطوات قيادة هذه الدولة، من أجل تعقيد الأجندة السياسية الداخلية، وإعاقة حركة إيران على الساحة الدولية.