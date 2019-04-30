الجزيرة - السعودية

خادم الحرمين الشريفين يستعرض مع كونو ترتيبات قمة العشرين المقبلة في اليابان

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، وزير الخارجية الياباني تارو كونو. وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين، إضافة إلى استعراض أبرز الترتيبات بخصوص قمة العشرين المقبلة التي ستعقد في اليابان.

الاتحاد - الإمارات

بومبيو: محادثات التجارة مع الصين لن تتأثر بإنهاء إعفاءات نفط إيران

عبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، عن ثقته بأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين لن تتأثر بإنهاء إعفاءات نفط إيران. وقال بومبيو، "أجرينا الكثير من المحادثات مع الصين في هذا الصدد. أثق بأن محادثات التجارة ستتواصل وتمضي في مسارها الطبيعي". وأضاف الوزير أن الولايات المتحدة ستضمن تلقي سوق النفط العالمية إمدادات كافية، حين تُلغى الإعفاءات الممنوحة لمستوردي النفط الإيراني في أيار المقبل.

البيان - الإمارات

ربط بوابة الرقابة النووية مع نظام "ظبي" للتخليص الجمركي الإلكتروني

أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات، عن تطوير بوابة NuTech التي تعد أول نظام مراقبة إلكتروني لعمليات استيراد وتصدير المواد النووية ذات الاستخدام المزدوج، والتي تتكامل مع نظام "ظبي" للتخليص الجمركي الإلكتروني التابع للإدارة العامة لجمارك أبوظبي. وتُعد البوابة نـــظاماً إلكـــترونياً يساهم في تخفيض وقت الحصول على موافقة تخليص الشحنات من جمارك أبوظبي بنسبة 80%، مع تحقيق نسبة 100% من حيث رضا العملاء، حيث جرى إطلاقها في آذار 2018 بعد خمسة أشهر من أعمال التطـــوير المكثف على يد فريق من خبراء الهيئة في إدارتي الضمانات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الأنباء - الكويت

الكويت توقع مذكرتي تفاهم مع الصين بشأن مبادرة الحزام والطريق

وقعت الكويت مذكرتي تفاهم مع الحكومة الصينية بشأن مبادرة الحزام والطريق للتعاون الدولي، في إطار تطبيق تصورها الاستراتيجي في جعلها ممراً استراتيجياً آمناً وملتقى تجارياً ضخماً. ووقع مذكرة التفاهم سفير الكويت لدى الصين، سميح حيات، على هامش ترؤسه وفد الكويت لمنتدى (قمة الحرير 2) المعنية بمبادرة الحزام والطريق للتعاون الدولي في بكين برعاية وحضور الرئيس الصيني شي جين بيينغ. وقالت سفارة الكويت ببكين، إن مذكرة التفاهم الأولى التي وقعت مع بنك التنمية الصيني الحكومي، تتعلق بالتطوير والبناء والتعاون الاستشاري، فيما تتعلق الثانية التي وقعت مع هيئة التخطيط الحضري الحكومية بتنظيم التخطيط الاستشاري.

القدس - فلسطين

الرئيس عباس: نواجه صعوبات قاسية ولن نقفز في الهواء

قال الرئيس محمود عباس إن الظروف التي تمر بها القضية صعبة وقاسية، جرّاء اقتطاع إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية، وفي ظلّ اقتراب إعلان الولايات المتحدة الأميركية لـ "صفقة القرن"، مؤكداً أن القيادة لن تتخذ خطوات عبثية وقفزات في الهواء.

وجدد عباس في كلمته أثناء ترؤسه الجلسة الثالثة لحكومة محمد اشتية برام الله، التأكيد على رفض استقبال أموال الضرائب الفلسطينية منقوصة، مشيراً إلى أن إسرائيل تقوم باقتطاعات أخرى فيما يخصّ أثمان الماء والكهرباء، حيث تخصمها أو تسرقها دون اتفاق، مثلما نصّت اتفاقيّة باريس الاقتصادية.